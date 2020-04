Cowboy Bebop – są już wstępne plany na 2. sezon adaptacji od Netfliksa

Wygląda na to, że Netflix jest przekonany o sukcesie swojego serialu. To przynajmniej można wywnioskować po ich działaniach.

Jeszcze ubiegłym roku John Cho, grający główną postać w Cowboy Bebop, doznał urazu na planie, co opóźniło zdjęcia. To jednak ewidentnie nie podkopało wiary w siebie twórców. Jak zapewnił Jeff Pinker, który zajmuje się pisaniem scenariusza do serialu, już teraz planuje się ruchy w kontekście 2. sezonu. Netflix celuje zatem w pewny hit. Póki co sytuacja jest jaka jest i zapewne ciężko o jakąkolwiek aktywność na planie. Ale powyższe deklaracje raczej dowodzą, że projekt będzie się rozwijać dalej w przyszłości.

Cowboy Bebop to serial animowany stworzony przez Hajime Yatate (pseudonim osób należących do zespołu animacji studia Sunrise) oraz wyreżyserowany przez Shin’ichirō Watanabe. Scenarzystą projektu była Keiko Nobumoto (Macross Plus), a Yōko Kanno (Vision of Escaflowne, Arjuna: Córka Ziemi, Nasza młodsza siostra) była kompozytorem muzyki do serii. Produkcja składa się z dwudziestu sześciu odcinków wyemitowanych w latach 1998-1999 przez stacje TV Tokyo i WOWOW. W Polsce można było zobaczyć ową produkcję m.in. w Hyper+ i TVP Kultura. Pojawił się także film pełnometrażowy zatytułowany Kowboj Bebop: Pukając do nieba bram (2001), a wcześniej wydano również mangę nakładem wydawnictwa Kadokawa Shoten. Ciekawostką jest fakt, że Cowboy Bebop czerpie inspiracje z westernów, filmów noir i akcji, a także z kultury arabskiej.

Akcja Cowboy Bebop rozgrywa się w odległej przyszłości, w której podróże międzyplanetarne są na porządku dziennym. Bezdroża kosmosu wydają się przypominać stary Dziki Zachód. Stąd też pojawia się potrzeba zatrudnienia łowców nagród, bowiem policja międzyplanetarna (ISSP) nie daje sobie rady. Bohaterami serii są: Jet Black – były funkcjonariusz ISSP i Spike Spiegel, który wcześniej był zabójcą na usługach syndykatu Red Dragon. Do zespołu dołącza także młoda Faye Valentine, hakerka zwąca się Ed i pies Ein. Podróżują oni po galaktyce okrętem Bebop poszukując zbiegów, za którymi wystawiono listy gończe. W miarę rozwoju fabuły poznajemy przeszłość każdej z postaci i ich plany na przyszłość.

