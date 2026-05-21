Adventures of Cliff Booth przez dwa tygodnie w kinach. Film obejrzymy w IMAX

Właśnie dowiedzieliśmy się w jakim okresie czasu zobaczymy film Adventures of Cliff Booth w kinach. Jednocześnie, potwierdzono, że obejrzymy go w technologii IMAX.

Netflix w przeszłości wpadł w konflikt z niejednym z twórców w związku z niechęcią do dystrybucji niektórych z ich nowości w kinach. Jednakże, w związku z chęcią walki o branżowe nagrody, platforma musiała zdecydować się przynajmniej na ograniczoną dystrybucję. Wydaje się, że ostatnio w tej kwestii zapanowała pewne rozluźnienie, a najnowszym tego przykładem jest ogłoszenie dotyczące filmu Adventures of Cliff Booth.

Film trafi do kin IMAX

Netflix ogłosił, że sequel Pewnego razu… w Hollywood otrzyma ekskluzywną, dwutygodniową dystrybucję w kinach IMAX od 25 listopada. Według serwisu Variety, wyczekiwany film trafi następnie na platformę streamingową 23 grudnia, w sam raz na okres świąteczny. Wcześniej na ten okres planowano dystrybucję rebootu Opowieści z Narnii Grety Gerwig.

Choć to tylko dwa tygodnie, sam fakt kinowej premiery filmu o Cliffie Boothie z pewnością zadowoli fanów. należy uznać za zwycięstwo fanów Quentina Tarantino. Dwutygodniowa ekskluzywna premiera IMAX jest dla platformy czymś bezprecedensowym. Zazwyczaj większość oryginalnych produkcji Netflixa trafia bowiem bezpośrednio do serwisu streamingowego.

Brad Pitt returns as Cliff Booth in a new film directed by David Fincher and written by Quentin Tarantino.



Coming to IMAX theaters globally November 25 for an exclusive two-week run. Coming to Netflix December 23.



With Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya… — Netflix (@netflix) May 20, 2026

Co wiemy o Adventures of Cliff Booth?

Pod koniec marca 2025 roku dowiedzieliśmy się, że Brad Pitt i David Fincher po raz kolejny połączą siły. Tym razem przy spin offie Pewnego razu… w Hollywood. Jak do tej pory panowie współpracowali ze sobą przy Siedem, Podziemnym kręgu i Ciekawym przypadku Benjamina Buttona. Scenariusz do filmu napisał sam Quentin Tarantino. Początkowo był to tekst do The Movie Critic, ale z czasem zaczął przechodzić transformację. Pierwotnie to Tarantino miał wyreżyserować film, ale po seansie Zabójcy, postanowił przekazać projekt Davidowi Fincherowi.

Fabuła filmu ma koncentrować się na postaci Cliffa Bootha, znanego z ostatniego filmu Tarantino. W tę rolę wcielił się Brad Pitt, który za swój występ zdobył Oscara. Akcja filmu ma rozgrywa się w 1977 roku, czyli mniej więcej osiem lat po wydarzeniach z Pewnego razu… w Hollywood.

Jak na razie, oprócz Brada Pitta, w obsadzie produkcji znaleźli się Elizabeth Debicki (Roberta, menadżerka baru), Yahya Abdul-Mateen, Scott Cann, Carla Gugino, Holt McCallany, Corey Fogelmanis oraz JB Tadena. Do swojej roli powróci także Timothy Olyphant, który w filmie z 2019 roku wcielił się w Jamesa Stacy’ego.

Więcej o filmach na Movies Room:

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe