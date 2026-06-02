Będzie nowa Ucieczka z Nowego Jorku! Zack Snyder na czele projektu

Zgodnie z najnowszymi informacjami, Zack Snyder napisze i wyreżyseruje reboot kultowego filmu lat 80., pt. Ucieczka z Nowego Jorku.

Mało jest tak polaryzujących twórców jak Zack Snyder. Reżyser, który ma na swoim koncie wiele hitów, zasłynął charakterystycznym stylem i bezpośredniością. Filmowiec nigdy nie bał się podejmować kontrowersyjnych wyborów fabularnych, o czym najlepiej świadczą jego produkcje z DCEU. Teraz, bierze na tapet kolejną znaną i lubianą historię.

Co wiemy o projekcie?

W wiadomości, która z pewnością podzieli opinię publiczną, reżyser Justice League, Zack Snyder, ma stanąć za sterami nowej wersji klasycznego filmu Johna Carpentera Ucieczka z Nowego Jorku (Escape from New York). Już w kwietniu, podczas CinemaCon, dowiedzieliśmy się, że wytwórnia StudioCanal oficjalnie rozpoczęła prace nad nową interpretacją filmu Carpentera, a teraz projekt pozyskał reżysera, który z pewnością wywoła gorące dyskusje wśród fanów.

Według The Hollywood Reporter, Zack Snyder napisze i wyreżyseruje nowy film, który określany jest jako „reinterpretacja” oryginału. Budzący skrajne opinie filmowiec będzie również producentem projektu wraz ze swoimi partnerami z firmy produkcyjnej Stone Quarry — Deborah Snyder i Wesleyem Collerem.

John Carpenter również dołączył do przedsięwzięcia jako producent wykonawczy. Jego szczegóły są jednak na razie utrzymywane w tajemnicy. Według jednego z branżowych źródeł „Snyder zamierza stworzyć film bardziej surowy i przyziemny, wykorzystujący dużą liczbę praktycznych efektów specjalnych oraz rzeczywistych lokacji — podobnie jak wtedy, gdy debiutował pełnometrażowym remakiem Świtu żywych trupów (Dawn of the Dead) — zamiast stawiać na bardziej wygładzony, efektowny styl charakterystyczny dla jego późniejszych superbohaterskich hitów, takich jak Batman v Superman: Świt sprawiedliwości.”

Zack Snyder is set to direct a remake of ‘ESCAPE FROM NEW YORK’.



O czym opowiada Ucieczka z Nowego Jorku?

Amerykański niezależny film science-fiction z elementami kina akcji zadebiutował w 1981 roku. Jego współscenarzystą, współkompozytorem muzyki i reżyserem był John Carpenter. W głównej roli wystąpłi Kurt Russell. Partnerują mu Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence, Isaac Hayes, Harry Dean Stanton oraz Adrienne Barbeau.

Akcja filmu rozgrywa się w roku 1997. Film przedstawia pogrążone w przestępczości dystopijne Stany Zjednoczone. Wyspa Manhattan w Nowym Jorku została przekształcona w jedyne w kraju więzienie o zaostrzonym rygorze. Samolot Air Force One zostaje uprowadzony przez antyrządowych rebeliantów, którzy celowo rozbijają go na odizolowanym i otoczonym murem Manhattanie. Snake Plissken (Russell), były operator sił specjalnych, a obecnie więzień federalny, otrzymuje 24 godziny na uratowanie prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Źródło: ComicBookMovie