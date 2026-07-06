Scenarzysta rebootu Nagiego instynktu zdradził nowe szczegóły o filmie

Joe Eszterhas uchylił rąbka tajemnicy o fabule nowego Nagiego instynktu. W filmie pojawić ma się Catherine Tramell i jej córka.

W Hollywood jakiegoś czasu trwają prace nad rebootem Nagiego instynktu. Scenariusz do nowej odsłony filmu napisze Joe Eszterhas, który stworzył historię z 1992 roku. Za swoją pracę otrzymać ma aż 4 miliony dolarów. Warto zaznaczyć, że nowa wersja kultowego thrillera erotycznego ma być “anty-woke”. Eszterhas jakiś czas temu zdradził, że akcja filmu rozpocząć się ma w 2025 roku i skupić ma się na seryjnych mordercach, naśladowcach oraz demonicznym zwrocie akcji. Scott Stuber będzie producentem filmu ze strony United Artists, obok Nicka Nesbita i Craiga Baumgartena z Vault Entertainment.

Nowe szczegóły rebootu Nagiego instynktu

W rozmowie z magazynem Interview Joe Eszterhas uchylił rąbka tajemnicy o fabule nowego Nagiego instynktu. Nie zdradził wiele, ale z pewnością was zainteresuje co powiedział.

Jest w nim Catherine Tramell, a także nowa bohaterka – jej córka Jezebel. Nie mogę za dużo zdradzić.

Warto także zaznaczyć, że Eszterhas skończył już prace nad scenariuszem i zależało mu, aby był on “zabawny i przyjemny”.

Eszterhas jakiś czas temu zdradził, że pisząc scenariusz do reboota Nagiego instynktu założył, że Sharon Stone zechce powrócić do swojej ikonicznej roli. Problem jednak jest taki, że aktorka jasno i wyraźnie zaznaczyła, że nie chce mieć nic wspólnego z tym projektem. Jeśli Catherine Tramell miałaby faktycznie pojawić się w filmie, to twórcy raczej będą musieli znaleźć kogoś innego na miejsce Stone. Może okazać się to niełatwym zadaniem, biorąc pod uwagę, jak ikoniczny jest występ aktorki.

O czym opowiada Nagi instynkt?

Film z 1992 roku opowiada o detektywie Nicku Curranie (Michael Douglas), który prowadzi śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa byłej gwiazdy rocka. Główną podejrzaną staje się pisarka Catherine Tramell (Sharon Stone), inteligentna, piękna i tajemnicza femme fatale, której książki dziwnie przypominają rzeczywiste zbrodnie.

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Źródło: thehollywoodnews.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Nagi instynkt