Color Book Davida Fortune’a z nowym zwiastunem. Film trafi na Netflix

Czarno-biały film Color Book, nagradzana produkcja Davida Fortune’a, doczekał się właśnie nowej zapowiedzi i daty premiery w serwisie Netflix.

Color Book, kameralny czarno-biały film scenarzysty i reżysera Davida Fortune’a, opowiadający o relacji ojca i syna, w końcu trafi do szerszej publiczności. Produkcja zadebiutuje na Netflix już 19 czerwca. Poza tym, serwis Deadline udostępnił nowy zwiastun dramatu.

Color Book na nowej zapowiedzi

W reżyserskim debiucie Fortune’a poznajemy oddanego ojca o imieniu Lucky (William Catlett). Po śmierci żony uczy się samotnie wychowywać swojego syna Masona (Jeremiah Daniels). Nie jest to łatwe, gdyż chłopiec ma zespół Downa. Próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ojciec i syn wyruszają w podróż przez metropolitalny obszar Atlanty. Planują wspólnie obejrzeć swój pierwszy mecz baseballowy.

W filmie występują William Catlett, Jeremiah Daniels, Brandee Evans i Terri J. Vaughn. Fortune po raz pierwszy rozwijał i dopracowywał projekt w ramach programu Film Independent Amplifier Fellowship finansowanego przez Netflix. Po zakończeniu programu skutecznie zaprezentował projekt w konkursie AT&T Untold Stories podczas festiwalu Tribeca Film Festival w 2023 roku, zdobywając nagrodę w wysokości 1 miliona dolarów oraz całoroczne wsparcie mentorskie, które pomogło przekształcić pomysł w pełnometrażowy film.

Co jeszcze wiemy o filmie?

W specjalnym oświadczeniu, David Fortune podziękował platformie streamingowej za możliwość udostępnienia filmu w ich bibliotece. Wyraził również radość, że historia trafi w ten sposób do szerszego grona odbiorców.

Color Book to poruszająca opowieść o miłości, rodzinie i społecznościach, z których się wywodzimy. Bardzo się cieszę, że widzowie na całym świecie będą mogli przeżyć tę emocjonalną podróż na Netfliksie i nawiązać prawdziwą, głęboką więź z bohaterami.

Funkcję producentów wykonawczych pełnią Two Lewis, Naturi Naughton, Tyler Edgarton oraz Korstiaan Vandiver. Producentami filmu są Kiah Alexandria Clingman, Kristen Uno i Autumn Bailey-Ford (On A Wing And A Prayer, Tulsa). Christopher Escobar i Saleah Smith są współproducentami filmu.

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe