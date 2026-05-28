Dzień objawienia zachwyca. Spielberg wraca do formy? Pierwsze reakcje mówią o najlepszym filmie od 20 lat

Steven Spielberg ponownie trafia na nagłówki branżowych mediów. Dzień objawienia został pokazany przedstawicielom prasy jeszcze przed premierą i pierwsze reakcje są wyjątkowo entuzjastyczne. Krytycy mówią wprost o wielkim powrocie reżysera do najwyższej formy, a szczególne pochwały zbiera Emily Blunt.

Nowy film Spielberga – Dzień objawienia – utrzymany w klimacie science fiction i opowieści o UFO, już przed premierą wzbudza ogromne emocje. Według osób, które miały okazję zobaczyć produkcję wcześniej, reżyser stworzył dzieło łączące thriller, romans i klasyczne kino przygodowe z elementami tajemnicy. W centrum uwagi znajduje się jednak nie tylko historia, ale i występ Emily Blunt, który określany jest jako jeden z najmocniejszych w jej karierze.

Dzień objawienia najlepszym filmem Spielberga od 20 lat? Są pierwsze opinie

Dziennikarz Germain Lussier z portalu Gizmodo napisał:

UwielbiamDzień objawienia. To gęsta, emocjonalna przejażdżka łącząca film pościgowy, historię miłosną i tajemnicę, wszystko owinięte w sci-fi. To najlepszy film Spielberga od 20 lat, pełen magii, która czyni jego kino wyjątkowym, plus absolutnie wybitna rola Emily Blunt.

Redaktor naczelny Collidera, Steven Weintraub, również nie krył zachwytu:

Spielberg dostarcza kolejnego monumentalnego sukcesu. Mógłbym mówić godzinami o tym, co mi się podobało, ale widziałem film, wiedząc o nim bardzo mało i szczerze polecam to samo. Przestańcie oglądać zwiastuny.

Dodał też, że szczególne wrażenie robi Emily Blunt, której występ może okazać się jednym z najgłośniejszych w sezonie nagród.

Filmowy dziennikarz Bill Bria opisał produkcję jako:

Zapierające dech kompozycje, scenariusz Davida Koeppa w stylu ‘Z Archiwum X spotyka Biblię’, jedna wielka narracyjna równoważnia. Najbardziej dopracowana rola Emily Blunt i najlepsza muzyka Johna Williamsa od lat. Kino porywające i poruszające.

Tessa Smith z Rotten Tomatoes napisała:

Uroniłam łzę na końcu. Dzień objawienia jest absolutnie fenomenalny. Coś naprawdę wyjątkowego. Historia mnie całkowicie pochłonęła. Muzyka idealnie podkreśla każdą scenę. To częściowo tajemnica, częściowo Strefa mroku, a częściowo coś zupełnie nowego.

Co jeszcze wiemy o filmie Dzień objawienia?

Nadchodząca produkcja sci-fi została wyreżyserowana przez Stevena Spielberga. Oparta jest na scenariuszu Davida Koeppa, napisanym na podstawie historii stworzonej przez samego Spielberga. W filmie w głównych rolach występują Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson oraz Colman Domingo. Zdjęcia realizowano od lutego do maja 2025 roku w Nowym Jorku, New Jersey oraz Atlancie. Premiera filmu została zaplanowana przez Universal Pictures na 12 czerwca 2026 roku.

W filmie, „prezenterka pogody wywołuje panikę i uruchamia falę spekulacji po tym, jak w czasie transmisji na żywo nagle zaczyna mówić w tajemniczym obcym języku. Zaczynają się spekulacje o kontakcie z istotami pozaziemskimi. Analityk ds. cyberbezpieczeństwa, Daniel, orientuje się, że prawdopodobnie jest jedyną osobą, która choć nie wie jak to możliwe, rozumie ten język i może przetłumaczyć go na angielski. Jego zdaniem ludzkość ma prawo poznać prawdę, więc postanawia upublicznić przesłanie od obcych. Ta decyzja prowadzi go do konfliktu ze stroną rządową. Reprezentuje ją agent Scanlon, który nie cofnie się przed niczym, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe