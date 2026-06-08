Pierwszy klip z Supergirl już w sieci! Zobaczcie spotkanie bohaterki z kuzynemBatman: Mroczny mściciel powróci już latem. Pierwsze spojrzenie na 2. sezon serialuLatarnie na nowym plakacie. Kosmiczny pierścień na pierwszym planieSupergirl na pełnym akcji zwiastunie. „Galaktyka musi być chroniona”Jason Momoa idealnym wyborem do roli Lobo? Tak twierdzi reżyser Supergirl!Lex Luthor w kultowej zbroi na nowym zdjęciu z planu kontynuacji Supermana

Luca Guadagnino uderza w dzieło Josepha Kosinskiego. Nazwał Top Gun: Maverick bardzo słabym filmem

Agnieszka Ziobrowska, 8 czerwca 2026

Luca Guadagnino nie jest fanem Top Gun: Maverick. Nie widzi w tym filmie nic szczególnego.  

Top Gun: Maverick jest jednym z nielicznych filmów, który był sequelem i okazał się być lepszym niż oryginał. Warto również pamiętać, że obydwa te filmy dzieli prawie 40 lat różnicy, co tym bardziej robi wrażenie. Tytuł zarobił łącznie oszałamiające 1,5 mld dolarów przy budżecie wynoszącym jedynie 170 mln dolarów. Stał się tym samym jednym z najbardziej dochodowych filmów w historii kina. Produkcja została także tak dobrze przyjęta przez krytyków i widzów, że oryginalny film z 1986 roku wypadł przy nim blado. Maverick na dodatek otrzymał sześć nominacji do Oscara, ale ostatecznie opuścił galę z jedna statuetką za najlepszy dźwięk. Nie wszyscy podzielają jednak zachwyty nad filmem.

Luca Guadagnino uderza w Top Gun: Maverick

W niedawnym wywiadzie udzielonym podczas festiwalu Innovation Festival Luca Guadagnino w dość negatywnych słowach wypowiedział się o filmie Josepha Kosinskiego. Uważa, że Maverick podobał się widowni tylko ze względu na nostalgię.

Pamiętam, że kiedy pracowałem nad filmem Challengers, poszedłem obejrzeć Top Gun: Maverick w wypełnionej po brzegi sali kinowej. Było to wielkie wydarzenie dla tysięcy ludzi, a film okazał się naprawdę kiepski. Ale jednocześnie ludzie krzyczeli, rzucali popcornem i byli bardzo zadowoleni, ponieważ wydaje się, że rynek nostalgii jest obecnie jedynym towarem, który może zdominować wszystkie rodzaje rynków.

Guadagnino uważa także, że Dzień objawienia Stevena Spielberga nie jest niczym nowym i również żeruje na nostalgii. Zgadzacie się ze słowami reżysera Queer, czy może uważacie, że przesadził?

O czym opowiadał film Top Gun: Maverick?

Film skupia się na Pete’cie „Mavericku” Mitchellu, doświadczonym pilocie marynarki wojennej, który po latach służby zostaje wezwany do elitarnej szkoły Top Gun, aby przygotować grupę młodych lotników do wykonania niezwykle niebezpiecznej misji. Wśród szkolonych pilotów znajduje się Bradley „Rooster” Bradshaw, syn zmarłego przyjaciela Mavericka, co przywołuje bolesne wspomnienia i prowadzi do napięć między bohaterami.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Top Gun: Maverick  

Przeczytaj więcej
Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬