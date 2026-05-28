Nowe spojrzenie na Maddie’s Secret. O czym opowiada film Johna Early’ego?

Właśnie otrzymaliśmy nowe spojrzenie na reżyserski debiut Johna Early’ego, komedię zatytułowaną Maddie’s Secret.

Większość widzów tego lata czeka na wielkie blockbustery. Do kin trafił już The Mandalorian and Grogu, a niebawem na wielkim ekranie zobaczymy Masters of the Universe. W nadchodzących miesiącach zadebiutują jednak także mniejsze, co nie znaczy, że słabsze i mniej ciekawe produkcje. Wśród nich znalazł się Maddie’s Secret.

O czym opowiada komedia?

Film Maddie’s Secret został napisany i wyprodukowany przez Johna Early’ego. Wkrótce, 19 czerwca, doczeka się długo wyczekiwanego debiutu kinowego. Oficjalnie komedia miała premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w 2025 roku. jednakże, dopiero teraz trafi do wybranych kin.

Amerykańska komedia odniosła duży sukces wśród krytyków, zdobywając 90% pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes. Określali ją jako „fantastyczny debiut reżyserski” oraz „pozornie absurdalny film, który perfekcyjnie trafia w emocjonalne tony.” Produkcja opowiada o influencerce kulinarnej ukrywającej swoją walkę z bulimią, jednocześnie próbującej pogodzić internetową sławę z tragiczną przeszłością. Po tak imponującym debiucie festiwalowym film zapowiada się na duży hit, którego zdecydowanie nie warto przegapić.

We’ve got an exclusive new look at Maddie’s Secret, the acclaimed comedy-drama marking the feature directorial debut of Search Party star John Early.



Following a food influencer secretly battling bulimia while navigating internet fame and personal trauma, the film earned strong… pic.twitter.com/kO2wbUWRyY — Collider (@Collider) May 27, 2026

Co jeszcze wiemy o Maddie’s Secret?

Film może pochwalić się imponującą obsadą. Główną rolę gra w nim sam reżyser i scenarzysta, John Early. W komedii występują też Kate Berlant (Dream Scenario), dwukrotna laureatka nagrody Primetime Emmy, Kristen Johnston (Music and Lyrics), Claudia O’Doherty (Love), Conner O’Malley (Broad City), Vanessa Bayer (Office Christmas Party), Chris Bauer z The Wire oraz Eric Rahill — jedna z gwiazd spin-offu The Office zatytułowanego The Paper.

Maddie’s Secret trafi do kin 19 czerwca 2026 roku.

Więcej o filmach na Movies Room:

Źródło: Collider / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe