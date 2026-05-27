Dzień objawienia z finałowym zwiastunem! Tajemna inwazja ufoludków – uwierzysz, gdy to zobaczysz

Steven Spielberg powraca do science fiction z nowym filmem Dzień objawienia. Do sieci trafił finalny zwiastun. Produkcja, określana jako tajemniczy thriller o UFO, ma trafić do kin 12 czerwca 2026 roku i już teraz budzi spore zainteresowanie.

Dzień objawienia to kolejny projekt Spielberga osadzony w klimacie klasycznego science fiction, w którym zwykli ludzie stają w obliczu wydarzenia wykraczającego poza ludzkie rozumienie. Tym razem chodzi o odkrycie, które może potwierdzić istnienie obcej cywilizacji. Jak pokazują materiały promocyjne, nie wszyscy jednak chcą, by prawda wyszła na jaw.

Nowy zwiastun pokazuje początek globalnej tajemnicy

W najnowszym zwiastunie nacisk położono przede wszystkim na atmosferę narastającego niepokoju. Bohaterowie grani przez Emily Blunt, Josha O’Connora i Eve Hewson zaczynają odkrywać sygnały sugerujące, że ludzkość nie jest sama we wszechświecie. Z czasem okazuje się jednak, że samo odkrycie może być bardziej niebezpieczne niż brak odpowiedzi. Materiał nie zdradza pełnej skali zagrożenia, ale wyraźnie sugeruje, że Dzień objawienia to moment, po którym nic nie będzie już takie samo.

Co jeszcze wiemy o filmie Dzień objawienia?

Nadchodząca produkcja sci-fi została wyreżyserowana przez Stevena Spielberga. Oparta jest na scenariuszu Davida Koeppa, napisanym na podstawie historii stworzonej przez samego Spielberga. W filmie w głównych rolach występują Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson oraz Colman Domingo. Zdjęcia realizowano od lutego do maja 2025 roku w Nowym Jorku, New Jersey oraz Atlancie. Premiera filmu została zaplanowana przez Universal Pictures na 12 czerwca 2026 roku.

W filmie, „prezenterka pogody wywołuje panikę i uruchamia falę spekulacji po tym, jak w czasie transmisji na żywo nagle zaczyna mówić w tajemniczym obcym języku. Zaczynają się spekulacje o kontakcie z istotami pozaziemskimi. Analityk ds. cyberbezpieczeństwa, Daniel, orientuje się, że prawdopodobnie jest jedyną osobą, która choć nie wie jak to możliwe, rozumie ten język i może przetłumaczyć go na angielski. Jego zdaniem ludzkość ma prawo poznać prawdę, więc postanawia upublicznić przesłanie od obcych. Ta decyzja prowadzi go do konfliktu ze stroną rządową. Reprezentuje ją agent Scanlon, który nie cofnie się przed niczym, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe