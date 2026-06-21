Nowy spot z filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Pierwsze spojrzenie na Ramroda

Do sieci trafił najnowszy spot telewizyjny z filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień, na który możemy zobaczyć m. in. postać Ramroda.

Lato będzie dla nas miało wiele potencjalnych hitów. Wśród nich znalazł się najnowszy film Marvel Studios i Sony Pictures, kolejny rozdział przygód Spider-Mana. Kampania promująca widowisko trwa w najlepsze. Właśnie pojawiła się najnowsza zapowiedź, która pokazuje nam kolejnego wroga superbohatera.

Kolejny złoczyńca na nowym spocie telewizyjnym

Do mediów społecznościowych trafił właśnie nowy telewizyjny spot, promujący produkcję Marvela. Choć nie mają one wysokiej jakości, ujawniają kilka wcześniej niewidzianych scen z filmu. Przede wszystkim widzimy Spider-Mana walczącego z Ramrodem w kolejnej scenie pochodzącej z montażu przedstawiającego liczne przygody Petera Parkera, które przeżył od czasu, gdy widzieliśmy go po raz ostatni.

Na zapowiedzi pojawia się również ujęcie bohatera, znajdującego się w samym środku wiru utworzonego z jego pajęczyn podczas walki z organizacją The Hand. Z kolei inna scena pokazuje go pozującego do zdjęcia wśród grupy małych dzieci. Tego typu działalność na rzecz lokalnej społeczności wyjaśnia, dlaczego stał się tak uwielbianą postacią i może tłumaczyć, dlaczego otrzymuje Klucz do Miasta od burmistrz Sheili Rivery.

New Tv Spot for Spider-Man Brand New Day with new scenes



Via @zomikpizzatime pic.twitter.com/M4YrmkWN2T — Spider-Man News (@SpiderMan_Newz) June 20, 2026

O czym opowiada Spider-Man: Całkiem nowy dzień?

Film otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie, od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje w nim zaskakującą fizyczną przemianę. Ta zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

Reżyserią zajmie się Destin Daniel Cretton, (Shang‑Chi i legenda dziesięciu pierścieni). Za scenariusz ponownie odpowiada duet Chris McKenna i Erik Sommers.

W roli głównej ponownie zobaczymy Toma Hollanda. U jego boku pojawi się Zendaya jako MJ oraz Jacob Batalon jako Ned Leeds. Obsada wzbogaci się o nowe twarze. Wśród nich szczególnie intryguje Sadie Sink, znana z serialu Stranger Things, której rola na razie owiana jest tajemnicą. W filmie wystąpi także Jon Bernthal, czyli wszystkim dobrze znany Punisher. Istotną rolę odegrają też Mark Ruffalo jako Bruce Banner oraz Michael Mando jako Scorpion. W nieujawnionych jeszcze rolach zobaczymy także Lize Colón‑Zayas i Tramell Tillmana.

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Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe