Pierwsze spojrzenie na The Wedding Dress. O czym opowie nowy film Edoardo Pontiego?

Do sieci trafiły właśnie pierwsze zdjęcia z nowego filmu w reżyserii Edoardo Pontiego, zatytułowanego The Wedding Dress.

Filmy to nie tylko akcja i śmiech. To także poważne historie i artystyczne wizje, które odciskają swoje piętno na całym medium. Wystarczy wskazać Edoardo Pontiego i jego świetnie przyjęte Życie przed sobą. Po ponad sześciu latach przerwy reżyser wraca z nowym projektem, a my mamy okazję przedstawić wam pierwsze zdjęcia z filmu.

Nowe spojrzenie na film

Zdjęcia do filmu Pontiego właśnie zakończyły się w tym tygodniu w Bukareszcie w Rumunii. Będzie to romans osadzony w czasach II wojny światowej. W rolach głównych występują ukraińska aktorka Ivanna Sakhno (Ahsoka), Lucas Englander (Transatlantic), Billie Boullet (A Small Light, Man on Fire), Anika Boyle (Stranger Things: The First Shadow), Veronica Ferres (The Unholy Trinity) oraz Sasha Alexander (Rizzoli & Isles).

Serwis Deadline opublikował pierwsze zdjęcia z filmu, którego współscenarzystką obok Pontiego jest Victoria Rose. Akcja rozgrywa się w obozie dla uchodźców i oparta jest na niezwykłej prawdziwej historii dwojga młodych ocalałych. Zakochują się w sobie i postanawiają zrobić coś nie do pomyślenia – wziąć ślub. Jednak w miarę zbliżania się dnia wesela panna młoda staje przed dramatycznym wyborem. Ponownie połączyć się z rodziną w Ameryce czy pozostać z mężczyzną, którego kocha.

Film to epicki romans rozgrywający się na jednym z najbardziej nieprawdopodobnych tle w historii. Jego akcja zabiera nas do Niemiec tuż po zakończeniu II wojny światowej. Sam Ponti opowiedział o nim nieco więcej:

Kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z tą niezwykłą prawdziwą historią miłosną, uderzyła mnie nie tylko jej ogromna siła emocjonalna, ale także odwaga, empatia i trudne wybory, przed którymi stanęli Lilly i Ludwig, aby odnaleźć drogę do siebie nawzajem. Akcja filmu rozgrywa się w czasach, gdy nad światem zaległa ciemność. Dziś niebo wydaje się znowu ciemnieć. Jednak gdy wracam myślami do tej historii – do jej trwałego i ponadczasowego przesłania o miłości – ogarnia mnie optymizm. Jak mały blask odległej latarni morskiej przebijający się przez gęstniejącą burzę, historia Lilly i Ludwiga napełniła mnie nadzieją, tak samo jak setki osób, które pochodzą od nich.

Ivanna Sakhno protagonizará The Wedding Dress ambientada en un campo de refugiados en el periodo posterior a la II Guerra Mundial.



Dos supervivientes se enamoran y deciden casarse pero la novia se ve dividida entre reunirse con su familia en USA o quedarse con el hombre que ama pic.twitter.com/WLLxYnUZRA — El Murcialoriano (@Murcialoriano) June 20, 2026

Co jeszcze wiemy o The Wedding Dress?

Nadchodzący romans jest pierwszym filmem fabularnym nominowanego do Złotego Globu reżysera Edoardo Pontiego od czasu hitu Netflixa z 2020 roku, Życie przed sobą. Tamta produkcja stanowiła powrót na ekran jego matki – Sophii Loren. Aktorka otrzymała za tę rolę prestiżową włoską nagrodę David di Donatello dla najlepszej aktorki.

The Wedding Dress to produkcja Envision Media Arts. Nad projektem pracowano ponad dwanaście lat. Hollywoodzka firma została założona przez producenta Lee Nelsona w 2002 roku. W dorobku firmy znajdziemy debiut na Festiwalu Filmowym w Sundance Celeste & Jesse Forever (Sony Pictures Classics) z Rashidą Jones i Andym Sambergiem, Mr. Church w reżyserii Bruce’a Beresforda z Ediem Murphym oraz seria The Ice Road z Liamem Neesonem w roli głównej. Producentami filmu są: Nelson, Ponti, David Buelow i David Tish.

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Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe