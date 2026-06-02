Pierwsze spojrzenie na By Any Means. Mark Wahlberg nie do poznania

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia przedstawiające głównych bohaterów nadchodzącego filmu, By Any Means, w tym Marka Wahlberga.

Niektóre filmy dają gwiazdom możliwość przejścia niezwykłej metamorfozy. Są takie role, w których najpopularniejsi aktorzy bywają nie do poznania. W ostatnich latach kilka takich kreacji stworzył Mark Wahlberg. Teraz, aktor dołączy do swojego CV kolejną z nich w filmie By Any Means.

Pierwsze zdjęcia z filmu

Magazyn Entertainment Weekly opublikował nowe zdjęcia z filmu, którego akcja rozgrywa się w latach 60. XX wieku. Mark Wahlberg wciela się w nim w płatnego zabójcę Gregory’ego Scarpę, który nawiązuje nieoczekiwaną współpracę z agentem FBI Wayne’em Striderem, granym przez Yahyę Abdul-Mateena II.

W filmie, para prowadzi śledztwo w sprawie zabójstw kilku działaczy ruchu praw obywatelskich w stanie Missisipi w latach 60. W trakcie dochodzenia stają naprzeciw członków Ku Klux Klanu (KKK). Jak widać na opublikowanych zdjęciach, stylistyka epoki pozwoliła na przemianę aktorów. Zwłaszcza Wahlberga, który dla wielu widzów może być nie do poznania w tej roli.

First look at ‘BY ANY MEANS’, starring Mark Wahlberg and Yahya Abdul-Mateen II.



The film follows a hitman and FBI agent who team up to investigate the murders of civil rights leaders in the 1960s.



Co jeszcze wiemy o By Any Means?

Reżyserem filmu jest Elegance Bratton. Scenariusz napisał Sascha Penn. Film ma trafić na wielki ekran 4 września 2026 r. Producentami obrazu są Hammerstone Studios, Thunder Road Films, Freedom Principle i North.Five.Six.

Obsadzie filmu przewodzą Wahlberg i Mateen II. Oprócz nich, znaleźli się w niej też Nicole Beharie, Giancarlo Esposito, Josh Lucas, David Strathairn, Ethan Embry, LisaGay Hamilton oraz LaChanze. Distrybutorem filmu jest studio Paramount Pictures.

W wywiadzie dla Entertainment Weekly, o źródłach inspiracji dla filmu opowiedział jego reżyser Elegance Bratton.

Naprawdę spalili jego dom, naprawdę został przez nich zamordowany, a podczas kręcenia tej sceny na planie była Bettie Dahmer, córka przywódcy ruchu praw obywatelskich Vernona Dahmera, która przeżyła ten atak… Cała ta historia sprawiała, że codzienne dawanie KKK nauczki podczas realizacji tego filmu było niezwykle satysfakcjonujące. Nie mogę się doczekać, aż widzowie na całym świecie poczują tę samą satysfakcję.

Filmowiec zaznaczył również, że choć produkcja opiera się na faktach, nie chciał tworzyć jedynie „lekcji historii”. Jego celem było znalezienie równowagi między wiernością wydarzeniom a atrakcyjną rozrywką.

To opowieść o sprawiedliwości próbującej przebić się przez skorumpowane systemy. Chciałem, aby ten film był jednocześnie mocny, widowiskowy i przepełniony poczuciem niepokoju.

Źródło: MovieWeb / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe