Jason Momoa idealnym wyborem do roli Lobo? Tak twierdzi reżyser Supergirl!Lex Luthor w kultowej zbroi na nowym zdjęciu z planu kontynuacji SupermanaKoniec ery Diany? DC przedstawia nową Wonder Woman i wywołuje burzę wśród fanówBatman – Przygody rodziny Wayne’ów tom 5 – recenzja komiksuWładza absolutna tom 2: Ruch oporu – recenzja komiksuBatman/Superman: World’s Finest tom 5: Tajne początki – recenzja komiksu

Netflix zaadaptuje powieść Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Film wyreżyseruje Anna Kendrick

Marek Wasiński, 2 czerwca 2026

Netflix kontynuuje udaną współpracę z Anną Kendrick. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, serwis powierzył gwieździe reżyserię adaptacji powieści Siedmiu mężów Evelyn Hugo.

Bestsellerowe powieści potrafią być źródłem wielu fantastycznych filmów i seriali. Właśnie dlatego, platformy streamingowe często prześcigają się w walce o realizację adaptacji wielu z nich. Jedną z takich rywalizacji wygrał właśnie Netflix. Według ostatnich informacji, serwis stworzy obraz na podstawie książki Taylor Jenkins Reid.

Adaptacja bestselleru od Netflix

Po sukcesie swojego reżyserskiego debiutu, Randka w ciemno, Anna Kendrick znalazła kolejny projekt, za kamerą którego stanie. Ponownie nawiąże współpracę z Netflix. Według informacji serwisu Deadline, Kendrick wyreżyseruje filmową adaptację powieści Taylor Jenkins Reid The Seven Husbands of Evelyn Hugo.

Producentami projektu będą Liza Chasin z ramienia 3Dot Productions, a także Brad Mendelsohn z Circle Management + Productions oraz David Hinojosa. Pierwszą wersję scenariusza napisała Liz Tigelaar, natomiast nad poprawkami pracuje obecnie Francesca Sloane. Taylor Jenkins Reid będzie pełnić funkcję producentki wykonawczej.

O czym opowiada Siedmiu mężów Evelyn Hugo?

Film powstanie na podstawie bestsellerowej powieści Taylor Jenkins Reid, która znalazła się na liście bestsellerów The New York Times. Fabuła opowiada o młodej dziennikarce, która otrzymuje długo wyczekiwany wywiad z Evelyn Hugo, starzejącą się gwiazdą Hollywood. Podczas rozmowy aktorka odsłania kulisy swoich siedmiu małżeństw. Opowiadając o hollywoodzkich skandalach, zdradach i tragediach, ujawnia szokujące prawdy dotyczące własnego życia oraz losów ludzi z jej otoczenia.

Autorka sprzedała na całym świecie ponad 24 miliony egzemplarzy swoich książek w 43 językach (wliczając język angielski). Zbudowała również imponującą społeczność fanów w mediach społecznościowych. Wcześniej platforma Prime Video i firma produkcyjna Hello Sunshine zrealizowały serialową adaptację innej powieści autorki — Daisy Jones & The Six.

Więcej o filmach na Movies Room:

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe

Przeczytaj więcej
Marek Wasiński

Miłośnik filmów, kultury japońskiej, Marvela i wszelkiej maści science-fiction. Autor bloga Z innego świata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬