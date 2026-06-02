Strona główna » Newsy » Filmy » Netflix zaadaptuje powieść Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Film wyreżyseruje Anna Kendrick
Netflix zaadaptuje powieść Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Film wyreżyseruje Anna Kendrick
Marek Wasiński,
2 czerwca 2026
Netflix kontynuuje udaną współpracę z Anną Kendrick. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, serwis powierzył gwieździe reżyserię adaptacji powieści Siedmiu mężów Evelyn Hugo.
Bestsellerowe powieści potrafią być źródłem wielu fantastycznych filmów i seriali. Właśnie dlatego, platformy streamingowe często prześcigają się w walce o realizację adaptacji wielu z nich. Jedną z takich rywalizacji wygrał właśnie Netflix. Według ostatnich informacji, serwis stworzy obraz na podstawie książki Taylor Jenkins Reid.
Adaptacja bestselleru od Netflix
Po sukcesie swojego reżyserskiego debiutu, Randka w ciemno, Anna Kendrick znalazła kolejny projekt, za kamerą którego stanie. Ponownie nawiąże współpracę z Netflix. Według informacji serwisu Deadline, Kendrick wyreżyseruje filmową adaptację powieści Taylor Jenkins Reid The Seven Husbands of Evelyn Hugo.
Producentami projektu będą Liza Chasin z ramienia 3Dot Productions, a także Brad Mendelsohn z Circle Management + Productions oraz David Hinojosa. Pierwszą wersję scenariusza napisała Liz Tigelaar, natomiast nad poprawkami pracuje obecnie Francesca Sloane. Taylor Jenkins Reid będzie pełnić funkcję producentki wykonawczej.
O czym opowiada Siedmiu mężów Evelyn Hugo?
Film powstanie na podstawie bestsellerowej powieści Taylor Jenkins Reid, która znalazła się na liście bestsellerów The New York Times. Fabuła opowiada o młodej dziennikarce, która otrzymuje długo wyczekiwany wywiad z Evelyn Hugo, starzejącą się gwiazdą Hollywood. Podczas rozmowy aktorka odsłania kulisy swoich siedmiu małżeństw. Opowiadając o hollywoodzkich skandalach, zdradach i tragediach, ujawnia szokujące prawdy dotyczące własnego życia oraz losów ludzi z jej otoczenia.
Autorka sprzedała na całym świecie ponad 24 miliony egzemplarzy swoich książek w 43 językach (wliczając język angielski). Zbudowała również imponującą społeczność fanów w mediach społecznościowych. Wcześniej platforma Prime Video i firma produkcyjna Hello Sunshine zrealizowały serialową adaptację innej powieści autorki — Daisy Jones & The Six.
Właśnie otrzymaliśmy najnowszą zapowiedź filmu Davida Roberta Mitchella, Koniec ulicy Dębowej, który zadebiutuje w kinach już w sierpniu. 2025 rok był wyjątkowo udany dla studia Warner Bros. W kinach hitami okazało się być wiele ich filmów, w tym Grzesznicy, Superman, czy Zniknięcia.