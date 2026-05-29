Toy Story jednak się nie przejadło! Film ma być hitem w box office

Wszystko wskazuje na to, że Toy Story 5 osiągnie nie mały sukces kasowy. Prognozy finansowe powinny wprowadzić Pixara w zachwyt.

Najnowsza odsłona Toy Story 5 do kin trafi już 19 czerwca. Na przestrzeni miesięcy w Internecie pojawiło się wiele głosów, mówiących, że ten film jest całkowicie zbędny. Dla wielu osób już czwarta część wydawała się niepotrzebna, ale jak wiadomo powstała i okazała się być hitem w box office. Film łącznie zarobił ponad miliard dolarów. Wiele wskazuje na to, że sytuacja się powtórzy w przypadku Toy Story 5.

Toy Story 5 będzie hitem?

Analitycy wskazują na ogromny kasowy sukces nadchodzącej odsłony Toy Story. Według prognoz finansowych film w weekend otwarcia w samych Stanach Zjednoczonych ma zarobić aż 150 mln dolarów. Jeśli tak faktycznie się stanie, byłby to absolutny rekord dla serii. Obecnie ten rekord należy do Toy Story 4 (120,9 mln). Może być to również najlepsze otwarcie tego roku. Jak na razie numerem jeden pozostaje Super Mario Galaxy Film (131,7 mln). Bardzo zatem możliwe, że Toy Story 5 ostatecznie zarobi ponad miliard dolarów.

Wszystko co powinniście wiedzieć przed premierą

W najnowszej części serii zabawki tym razem będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami współczesnej technologii, która coraz bardziej pochłania uwagę najmłodszych. Nowa zabawka Bonnie, tablet Lilypad, będzie chciał za wszelką cenę pozbyć się bandy Chudego.

W Toy Story 5 usłyszymy stare głosy, jak i wiele nowych. W trakcie D23 w 2024 roku potwierdzono powrót dwóch kluczowych aktorów, Toma Hanksa i Tima Allena, którzy przez lata wcielali się w Buzza Astrala i Chudego. Jeśli chodzi natomiast o nowych członków obsady, to parę miesięcy temu ujawniono, że w zabawkę Smarty Pants wcieli się komik Conan O’Brien, a w tablet Lilypad Greta Lee. W Toy Story 5 ujrzymy jeszcze dwie nowe postacie, Atlasa i Snappy’ego, którym głosu użyczą kolejno Craig Robinson oraz Shelby Rabara.

Najnowsza odsłona Toy Story do polskich kin trafi już 19 czerwca 2026 roku.

Źródło: deadline.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne