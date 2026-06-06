Piosenka Taylor Swift do Toy Story 5 już tu jest!  Posłuchajcie jej razem z nami  

Piosenka Taylor Swift stworzona specjalnie do Toy Story 5 właśnie zadebiutowała! Stanie się hitem, jak wiele innych piosenek Disneya?

Parę dni temu mieliśmy przyjemność poinformowania was, że Taylor Swift oficjalnie dołączyła do świata Toy Story. Piosenkarka ujawniła, że stworzyła piosenkę na potrzeby piątej odsłony serii. Utwór ten jest mocno związany z historią Jessie. Disney określił I Knew It, I Knew You jako muzyczny powrót Taylor Swift do korzeni. Nowa piosenka łączy współczesne brzmienia artystki z elementami country.

Zawsze marzyłam o tym, by móc napisać coś dla tych postaci, które uwielbiam od czasu, gdy jako pięciolatka obejrzałam pierwsze Toy Story.

Warto również dodać, że Swift widziała już wczesną wersję filmu i poruszył ją tak bardzo, że od razu po seansie zabrała się za pisanie piosenki.

Taylor Swift oficjalnie w świecie Toy Story

Na piosenkę Taylor Swift na szczęście nie musieliśmy długo czekać, ponieważ właśnie zadebiutowała w serwisie Youtube. Utwór niestety nie otrzymał żadnego teledysku, który pokazałby nowe fragmenty z Toy Story 5.

Wszystko co powinniście wiedzieć przed premierą

W najnowszej części serii zabawki tym razem będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami współczesnej technologii, która coraz bardziej pochłania uwagę najmłodszych. Nowa zabawka Bonnie, tablet Lilypad, będzie chciał za wszelką cenę pozbyć się bandy Chudego.

W Toy Story 5 usłyszymy stare głosy, jak i wiele nowych. W trakcie D23 w 2024 roku potwierdzono powrót dwóch kluczowych aktorów, Toma Hanksa i Tima Allena, którzy przez lata wcielali się w Buzza Astrala i Chudego. Jeśli chodzi natomiast o nowych członków obsady, to parę miesięcy temu ujawniono, że w zabawkę Smarty Pants wcieli się komik Conan O’Brien, a w tablet Lilypad Greta Lee. W Toy Story 5 ujrzymy jeszcze dwie nowe postacie, Atlasa i Snappy’ego, którym głosu użyczą kolejno Craig Robinson oraz Shelby Rabara.

Najnowsza odsłona Toy Story do polskich kin trafi już 19 czerwca 2026 roku.

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Źródło: youtube.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Toy Story 5