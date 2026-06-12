Kolejne głośne nazwisko w projekcie Ray Gunn. Muzykę skomponuje Michael Giacchino

Poznaliśmy kolejne istotne informacje na temat nowej animacji Brada Birda. Muzykę do Ray Gunn skomponuje Michael Giacchino.

Laureat Oscara za muzykę do filmu Odlot, Michael Giacchino oficjalnie skomponuje muzykę do nowej animacji w reżyserii Brada Birda. Projekt powstaje dla platformy Netflix, a ostatnio pojawiło się już pierwsze zdjęcie z produkcji.

Kolejny projekt na koncie Giacchino

Giacchino gwarantuje wysoki poziom ścieżki dźwiękowej, mając na koncie takie hity jak Spider-Man: Bez Drogi do domu, Wojna o planetę małp, czy Zagubieni. Poza tym, pracował już z Birdem przy dwóch odsłonach serii Iniemamocni.

Ray Gunn będzie szóstą współpracą tego duetu od czasu, gdy po raz pierwszy połączyli siły przy animacji Pixara z 2004 roku. (Później pracowali razem także przy filmach Ratatuj, Mission: Impossible – Ghost Protocol, Kraina jutra oraz Iniemamocni 2). Muzyka do filmu została niedawno nagrana w legendarnym Abbey Road Studios w Londynie.

Michael Giacchino will compose the score for Brad Bird’s ‘RAY GUNN.’



They previously worked together in ‘The Incredibles.’



(Via: Deadline) pic.twitter.com/9rbmgSyEU2 — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) June 11, 2026

Brad Bird skomentował współpracę przy nowym projekcie z Michaelem Giacchino, zaznaczając jak ważną rolę odgrywa on w zespole.

Jednym z powodów, dla których uwielbiam ponownie pracować z Michaelem przy Ray Gunn, jest to, że traktuje orkiestrę jak żywy organizm. Chce, aby wszyscy muzycy byli w jednym pomieszczeniu i reagowali na siebie nawzajem, a różnicę słychać w efekcie końcowym. To dokładnie taki sam sposób pracy, jaki lubię stosować z animatorami — nie są oni dodatkiem do projektu, lecz jego istotą.

Co jeszcze wiemy o Ray Gunn?

Głosów bohaterom produkcji Skydance Animation użyczą Sam Rockwell, Scarlett Johansson i Tom Waits. Akcja filmu rozgrywa się w ogromnym mieście o nazwie Metropia, znajdującym się w alternatywnej przyszłości widzianej z perspektywy roku 1939. Rockwell wciela się w prywatnego detektywa, Raymonda Gunna, który zostaje wciągnięty w sprawę obejmującą „kosmitów, morderstwo oraz gwiazdę multimediów o imieniu Venus Nova”.

Animacja będzie pierwszym pełnometrażowym filmem Birda od czasu premiery Iniemamocni 2 w 2018 roku. Reżyser stworzył oryginalny pomysł na historię i napisał scenariusz wraz z Matthew Robbinsem. Wciąż czekamy na oficjalną datę premiery filmu Wiemy jednak, że obraz zadebiutuje jeszcze w 2026 roku na Netflix.

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Źródło: Variety / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe