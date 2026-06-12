Przedsmak ścieżki dźwiękowej filmu Odyseja. Ludwig Göransson o muzyce w widowisku Nolana

Studio Universal Pictures opublikowało specjalny materiał, który zabiera nas za kulisy powstawania ścieżki dźwiękowej do filmu Odyseja.

Największe kinowe widowiska mogą pochwalić się nie tylko świetną obsadą, czy pięknymi zdjęciami. Bardzo ważną rolę odgrywa w nich także muzyka. Ciężko byłoby nam wyobrazić sobie sukces Gwiezdnych Wojen bez kompozycji Johna Williamsa, a Ojca Chrzestnego bez melodii Nino Roty. Niebawem przekonamy się, czy podobnie będzie w przypadku nadchodzącego filmu Christophera Nolana, za któego kulisy mamy właśnie okazję zajrzeć.

Jak powstawała muzyka do filmu?

W opublikowanym materiale wideo, Ludwig Göransson zabiera nas za kulisy komponowania ścieżki dźwiękowej do filmu. Jak sam podkreśla, „w tej ścieżce dźwiękowej jest prawdziwa intymność i prawdziwe człowieczeństwo”.

Trwające trzy minuty wideo pokazuje kompozytora, pracującego nad ścieżką dźwiękową wraz z kilkoma innymi muzykami. Göransson wyjaśnia, że Christopher Nolan poprosił go o szczególne wyeksponowanie dwóch greckich instrumentów: aulosu (starożytnego instrumentu dętego) oraz liry. Opowiada również, że reżyser chciał by jego nowe widowisko mogło pochwalić się dźwiękami jakich do tej pory nie słyszano w innych filmach.

Co wiemy o filmie Odyseja?

W filmie Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd Hollywood i europejskiego kina. Wystąpią w nim: Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (wg plotek: Achilles), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho) i Travis Scott (bard).

Historia opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu. Superprodukcja trafi do polskich kin 17 lipca 2026 roku.

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Źródło: First Showing / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe