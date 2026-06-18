Toy Story 5 najdroższym filmem Pixara w historii! Animacja może rozbić box office w weekend otwarcia

Toy Story 5 kosztowało prawdziwą fortunę. Film może jednak zwrócić się już w weekend otwarcia.

Toy Story 5 w kinach na całym świecie można oglądać już od wczoraj. Krytycy i widzowie zdają się być zgodni, że Pixar po raz kolejny dostarczył świetny film z serii. W głównej mierze zwracano uwagę, że już na pierwszy rzut oka widać, że w film włożono ogrom serca. Doceniono także oryginalny pomysł na fabułę filmu, która jest bardzo aktualna w obecnych czasach. Toy Story 5 pewnością przyciągnie tłumy do kin, ale pytanie, jak duże?

Toy Story 5 kosztowało fortunę, ale może rozbić bank

Magazyn Variety poinformował, że według jego źródeł Toy Story 5 kosztować miało aż 250 mln dolarów i to bez kosztów marketingowych. Jak do tej pory za najdroższe animacje Pixara uważa się Toy Story 4 i Iniemamocnych 2, których budżet wyniósł po 200 mln dolarów. Za najdroższe filmy animowane w historii uważa się z kolei Zaplątanych i Króla lwa (2019), które kosztowały w okolicach 250 mln dolarów. Istnieje zatem szansa, że Toy Story 5 może zostać najdroższą animacją w historii kina.

Według przewidywań Toy Story 5 w weekend otwarcia na terenie Stanów Zjednoczonych zarobić ma od 145 do 150 mln dolarów. Z rynków zagranicznych animacja ma z kolei zgarnąć od 160 do 175 mln dolarów. Bardzo zatem możliwe, że Toy Story 5 zaliczy najlepszy weekend otwarcia w historii Pixara.

Wszystko co powinniście wiedzieć przed premierą

W najnowszej części serii zabawki tym razem będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami współczesnej technologii, która coraz bardziej pochłania uwagę najmłodszych. Nowa zabawka Bonnie, tablet Lilypad, będzie chciał za wszelką cenę pozbyć się bandy Chudego.

W Toy Story 5 usłyszymy stare głosy, jak i wiele nowych. W trakcie D23 w 2024 roku potwierdzono powrót dwóch kluczowych aktorów, Toma Hanksa i Tima Allena, którzy przez lata wcielali się w Buzza Astrala i Chudego. Jeśli chodzi natomiast o nowych członków obsady, to parę miesięcy temu ujawniono, że w zabawkę Smarty Pants wcieli się komik Conan O’Brien, a w tablet Lilypad Greta Lee. W Toy Story 5 ujrzymy jeszcze dwie nowe postacie, Atlasa i Snappy’ego, którym głosu użyczą kolejno Craig Robinson oraz Shelby Rabara.

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Źródło: variety.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Toy Story 5