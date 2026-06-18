Toy Story 5 najdroższym filmem Pixara w historii! Animacja może rozbić box office w weekend otwarcia

Ekipa powraca do kin w 100 dni: Misja Zeus. Zwiastun teaserowy sequela 100 dni do matury
Po spektakularnym sukcesie filmu „100 dni do matury”, który przyciągnął do kin ponad milion widzów, nadchodzi nowa odsłona historii uwielbianych bohaterów.
Toy Story 5 kosztowało prawdziwą fortunę. Film może jednak zwrócić się już w weekend otwarcia.
Toy Story 5 w kinach na całym świecie można oglądać już od wczoraj. Krytycy i widzowie zdają się być zgodni, że Pixar po raz kolejny dostarczył świetny film z serii. W głównej mierze zwracano uwagę, że już na pierwszy rzut oka widać, że w film włożono ogrom serca. Doceniono także oryginalny pomysł na fabułę filmu, która jest bardzo aktualna w obecnych czasach. Toy Story 5 pewnością przyciągnie tłumy do kin, ale pytanie, jak duże?
Magazyn Variety poinformował, że według jego źródeł Toy Story 5 kosztować miało aż 250 mln dolarów i to bez kosztów marketingowych. Jak do tej pory za najdroższe animacje Pixara uważa się Toy Story 4 i Iniemamocnych 2, których budżet wyniósł po 200 mln dolarów. Za najdroższe filmy animowane w historii uważa się z kolei Zaplątanych i Króla lwa (2019), które kosztowały w okolicach 250 mln dolarów. Istnieje zatem szansa, że Toy Story 5 może zostać najdroższą animacją w historii kina.
Według przewidywań Toy Story 5 w weekend otwarcia na terenie Stanów Zjednoczonych zarobić ma od 145 do 150 mln dolarów. Z rynków zagranicznych animacja ma z kolei zgarnąć od 160 do 175 mln dolarów. Bardzo zatem możliwe, że Toy Story 5 zaliczy najlepszy weekend otwarcia w historii Pixara.
W najnowszej części serii zabawki tym razem będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami współczesnej technologii, która coraz bardziej pochłania uwagę najmłodszych. Nowa zabawka Bonnie, tablet Lilypad, będzie chciał za wszelką cenę pozbyć się bandy Chudego.
W Toy Story 5 usłyszymy stare głosy, jak i wiele nowych. W trakcie D23 w 2024 roku potwierdzono powrót dwóch kluczowych aktorów, Toma Hanksa i Tima Allena, którzy przez lata wcielali się w Buzza Astrala i Chudego. Jeśli chodzi natomiast o nowych członków obsady, to parę miesięcy temu ujawniono, że w zabawkę Smarty Pants wcieli się komik Conan O’Brien, a w tablet Lilypad Greta Lee. W Toy Story 5 ujrzymy jeszcze dwie nowe postacie, Atlasa i Snappy’ego, którym głosu użyczą kolejno Craig Robinson oraz Shelby Rabara.
Źródło: variety.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Toy Story 5
Po spektakularnym sukcesie filmu „100 dni do matury”, który przyciągnął do kin ponad milion widzów, nadchodzi nowa odsłona historii uwielbianych bohaterów.
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