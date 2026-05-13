DLSS w Forza Horizon 6 i Directive 8020. Promocja Gotowi na misję z grą 007 First Light oraz nowy sterownik Game Ready

W nadchodzących dniach do biblioteki gier obsługujących techniki DLSS dołączy Forza Horizon 6, do której wcześniejszy dostęp rozpocznie się 15 maja, a oficjalna premiera odbędzie się 19 maja. Tytuł już w dniu debiutu zaoferuje obsługę technik DLSS 4.5 Super Resolution oraz DLSS Multi Frame Generation, co pozwoli użytkownikom kart graficznych GeForce RTX poprawić jakość oprawy wizualnej i płynność rozgrywki.

Ponadto posiadacze kart graficznych GeForce RTX serii 50 będą mogli za pośrednictwem narzędzia NVIDIA App aktywować tryb x6 DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation. Debiutujące w tym tygodniu Directive 8020 oraz Subnautica 2 otrzymują wsparcie technik DLSS, natomiast Blades of Fire zyskuje je w ramach obszernej aktualizacji oznaczonej numerem 2.0. Równolegle w Battlefield 6 rozpoczął się trzeci sezon, rozszerzający zawartość gry o kolejne elementy.

Wraz z zapowiedziami powyższych premier, z okazji planowanej na 27 maja premiery gry 007 First Light, wystartowała promocja Gotowi na misję. 007 First Light w zestawie z wybranymi produktami GeForce RTX serii 50, dzięki której gracze GeForce RTX otrzymają kopię gry 007 First Light w serwisie Steam przy zakupie objętych ofertą komputerów stacjonarnych oraz kart graficznych GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 lub 5060 Ti, a także laptopów wyposażonych w układy graficzne GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 lub 5060 u wybranych partnerów detalicznych i internetowych. Promocja trwa od 13 maja 2026 do 10 czerwca 2026 lub do wyczerpania zapasów.

Udostępniony został także nowy sterownik Game Ready dla kart graficznych GeForce, który zoptymalizuje działanie Forza Horizon 6, Directive 8020 oraz Subnautica 2. Nowy sterownik można pobrać za pośrednictwem narzędzia NVIDIA App lub bezpośrednio ze strony – link.

Szczegółowy przegląd gier integrujących technik RTX

W Forza Horizon 6 od Playground Games i Xbox Game Studios gracze przemierzają malownicze krajobrazy Japonii, mając do dyspozycji ponad 550 samochodów odwzorowanych na podstawie rzeczywistych modeli, a celem jest zdobycie statusu legendy Festiwalu Horizon. Tytuł zadebiutuje 15 maja we wczesnym dostępie dla nabywców edycji Premium oraz 19 maja dla pozostałych użytkowników. Już w dniu debiutu tytuł otrzyma wsparcie technik DLSS 4.5 Super Resolution, z której będą mogli skorzystać wszyscy użytkownicy kart graficznych GeForce RTX oraz DLSS Multi Frame Generation, która pozwoli użytkownikom kart graficznych GeForce RTX serii 50 na zwielokrotnienie liczy klatek na sekundę. W rozdzielczości 4K posiadacze desktopowych kart graficznych GeForce RTX serii 50 mogą doświadczyć Forza Horizon 6 w najwyższej jakości, przy maksymalnych ustawieniach i ray tracingu, dzięki średnio 5,2‑krotnemu wzrostowi płynności. Tak znaczące przyspieszenie umożliwia osiągnięcie ponad 330 klatek na sekundę na karcie graficznej GeForce RTX 5090, ponad 230 klatek na sekundę na GeForce RTX 5080 oraz ponad 200 klatek na sekundę na GeForce RTX 5070 Ti.

W grze Directive 8020 Ziemia umiera, a ludzkości kończy się czas. Ta zupełnie nowa, kinowa przygoda w klimacie sci-fi horroru od Supermassive Games, twórców Until Dawn i The Quarry, osadzona w uniwersum Dark Pictures, łączy intensywną rozgrywkę survivalową z rozbudowanym systemem wyborów oraz nieliniową fabułą. Produkcja jest już dostępna i oferuje niezwykły poziom szczegółowości na urządzeniach wyposażonych w karty graficzne GeForce RTX serii 50. Efekty oświetlenia oparte na path tracingu, ulepszone przez DLSS Ray Reconstruction, wynoszą jakość obrazu na nowy poziom, podczas gdy technika DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation pozwala znacząco podnieść płynność rozgrywki.

Równolegle Battlefield 6 od EA dostarcza doświadczenie wojny totalnej, wykorzystując zestaw technik DLSS Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA oraz NVIDIA Reflex, co zapewnia posiadaczom kart graficznych GeForce RTX bezkompromisową rozgrywkę. W Sezonie 3 udostępniono odświeżoną wersję klasycznej mapy z Battlefield 4, noszącą nazwę Linia kolejowa Golmud, będącą największą mapą w Battlefield 6. Akcja rozgrywa się w Tadżykistanie po wydarzeniach kampanii fabularnej, a lokalizacja została dostosowana do współczesnej oprawy wizualnej i mechanik rozgrywki. W dalszej części sezonu pojawi się kolejna klasyczna mapa -reinterpretacja Grand Bazaar z Battlefield 3, obecnie nazwana Kairski Bazar. Szczegółowe informacje dotyczące zmian wprowadzonych w sezonie znajdują się na oficjalnej stronie gry – link.

Gra Subnautica 2 od Unknown Worlds to podwodna przygodowa gra survivalowa osadzona na zupełnie nowym, obcym świecie, która zadebiutuje we wczesnym dostępie 14 maja. W dniu premiery tytuł otrzyma wsparcie technik DLSS Super Resolution oraz DLSS Frame Generation, które w narzędziu NVIDIA App będzie można zaktualizować do DLSS 4.5 Super Resolution oraz trybu x6 DLSS 4.5 Multi Frame Generation, dla jeszcze lepszej jakości obrazu i wyższej płynności.

Z kolei Blades of Fire od MercurySteam i 505 Games to gra w konwencji dark fantasy, w której gracze wcielają się w Arana de Lirę, ostatniego wojownika zdolnego wykuwać prawdziwą stal w świecie, gdzie metal zmienia się w kamień. Premiera gry na platformie Steam odbędzie się 14 maja wraz z obszerną aktualizacją 2.0, wprowadzającą nowe mechaniki rozgrywki, tryb New Game Plus, dodatkowy poziom trudności oraz liczne usprawnienia. Dla użytkowników kart graficznych GeForce RTX aktualizacja 2.0 dodaje wsparcie technik DLSS Super Resolution oraz DLSS Frame Generation. W pełnej wersji gry, za pośrednictwem narzędzia NVIDIA App, techniki te będzie można zaktualizować odpowiednio do DLSS 4.5 Super Resolution oraz trybu x6 DLSS 4.5 Multi Frame Generation, co przełoży się na jeszcze wyższą jakość obrazu i płynność.

Po entuzjastycznym przyjęciu przez krytyków i graczy oraz sprzedaży ponad 7 milionów egzemplarzy fani Resident Evil Requiem mogą teraz sprawdzić swoje umiejętności w darmowym trybie „Leon musi zginąć, serio” (org. Leon Must Die Forever), w którym zadaniem jest pokonywanie kolejnych etapów jako Leon oraz odblokowywanie unikalnych zdolności. Użytkownicy kart graficznych GeForce RTX mogą liczyć na najwyższą jakość rozgrywki dzięki efektom oświetlenia opartym na path tracingu oraz technikom DLSS Multi Frame Generation, DLSS Ray Reconstruction i NVIDIA Reflex.

007 First Light, opracowywana przez IO Interactive, zadebiutuje 27 maja i przedstawi Jamesa Bonda jako młodego, pomysłowego i momentami brawurowego rekruta uczestniczącego w programie szkoleniowym MI6. Użytkownicy kart graficznych GeForce RTX serii 50 będą mogli doświadczyć gry w najwyższym poziomie szczegółowości oraz z bardzo wysoką płynnością, co jest efektem współpracy technicznej z zespołem IO Interactive. W dniu premiery tytuł zaoferuje bardzo wysoką liczbę klatek na sekundę oraz obsługę technik DLSS 4.5 Super Resolution i DLSS Dynamic Multi Frame Generation. Path tracing oraz DLSS Ray Reconstruction zostaną dodane latem 2026, zapewniając najwyższą jakość wizualną.