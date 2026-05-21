Brandon Sanderson wciąż na topie. Skyward otrzyma serialową adaptację

Po wielu latach starań, kolejna powieść autorstwa Brandona Sandersona, Skyward, doczeka się serialowej adaptacji.

Ostatnie miesiące były bardzo udane dla Brandona Sandersona. Apple TV przeniesie na mały i wielki ekran jego serie z uniwersum Cosmere. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów pisarza. Prawie osiem lat po premierze pierwszej powieści z serii, amerykański autor dopiął swego. W końcu ruszają prace nad adaptacją cyklu Skyward.

Powstanie serial na podstawie Skyward

Jak podaje serwis Deadline, pierwsza część młodzieżowej serii science fiction Sandersona — premierowa odsłona cyklu Cytoverse – zostanie przeniesiona na mały ekran przez Tomorrow Studios. Sanderson napisze scenariusz pilotażowego odcinka wspólnie z Jedem Whedonem i Maurissą Tancharoen. Małżeństwo scenarzystów i producentów najbardziej znane jest z pracy przy serialu Agents of S.H.I.E.L.D.

Na razie nie wiadomo, kiedy ruszy produkcja adaptacji, ani kto dołączy do obsady. Jednak dyrektor generalny Tomorrow Studios Marty Adelstein oraz prezes Becky Clements, którzy będą pełnić funkcję producentów wykonawczych, zdradzili nieco wizję twórców dotyczącą serialu:

Brandon stworzył fascynujące uniwersum, w którym odwaga, ciekawość i determinacja, by kwestionować to, co uważamy za pewnik, mogą zmienić los całych światów. Wizja telewizyjnej adaptacji, jaką mają Brandon, Jed i Maurissa, jest ‘nieugięta aż do końca’.

O czym opowiada powieść?

Akcja serii science-fiction Sandersona rozpoczyna się na planecie, której mieszkańcy żyją pod nieustannym zagrożeniem ataków obcych. Śledzimy losy Spensy, dziewczyny marzącej o zostaniu pilotem, walczącym w obronie swojego ludu. Na drodze do realizacji jej aspiracji stoi jednak ogromna przeszkoda: skażone reputacją dziedzictwo jej ojca, uznanego za zdrajcę.

Choć nie wiadomo jeszcze, jak duży będzie udział Sandersona w Skyward poza pilotem, nadchodzący serial zapowiada kontynuację pozytywnego trendu dotyczącego adaptacji jego twórczości. Autor pisze scenariusz do filmu Mistborn, Ma też stworzyć pilot serialu Archiwum Burzowego Światła. Umowa Sandersona z Apple TV zapewnia mu znaczący wpływ kreatywny i wygląda na to, że podobnie będzie w przypadku kolejnej adaptacji.

Źródło: ComicBook.com / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe