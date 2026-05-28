To koniec kariery Toma Hardy’ego? Nowe szczegóły afery z planu Strefy gangsterów

Bardzo czarne chmury zebrały się nad Tomem Hardym. Wiele osób twierdzi, że afera ze Strefą gangsterów może zakończyć karierę aktora.

Parę dni temu media społecznościowe zalała informacja, jakoby Tom Hardy miał zostać wyrzucony z obsady Strefy gangsterów. Paramount Plus miało zdecydować się nie przedłużać współpracy z aktorem, po tym jak miał wejść w konflikt z producentami Jezem Butterworthem i Davidem Glasserem oraz innymi osobami związanymi z serialem.

Serwis Puck News poinformował również, że według jego źródeł Hardy miał notorycznie spóźniać się na plan, a także notorycznie zgłaszać uwagi, co do scenariusza oraz kierunku fabuły. Na dodatek miał być także zirytowany koniecznością dzielenia uwagi widzów z innymi członkami obsady. Miał również „wyrażać niezadowolenie z faktu, że serial, który początkowo był budowany wokół niego, coraz bardziej stawał się produkcją zespołową”. Podobno Jez Butterworth miał nawet grozić odejściem z projektu. Na jaw wyszyły kolejne szczegóły afery.

Tom Hardy sobie nagrabił

The Hollywood Reporter przyszedł z nowymi informacjami w sprawie. Według źródeł serwisu Hardy nie został jeszcze zwolniony ze Strefy gangsterów, ale trwają rozmowy na ten temat. Aktor miał stawiać się coraz bardziej uciążliwy na planie 2. sezonu serialu. Odmawiał wyjścia z przyczepy aktorskiej i kazał czekać na siebie godzinami, co wstrzymywało prace na planie.

Kazał obsadzie czekać, co miało być pokazem siły. Powiedziałbym, że kazanie czekać Pierce’owi Brosnanowi, Helen Mirren i innym to zabicie własnej kariery.

THR potwierdził także, że Hardy faktycznie wszedł w konflikt z producentami strefy gangsterów, Jezem Butterworthem i Davidem Glasserem. Podobno jest to jedynie fragment ogromnego problemu.

Pomimo całej sytuacji Paramout i tak dało zielone światło 3. sezonowi, a zdjęcia miałyby ruszyć już we wrześniu 2026 roku. Nawet jeśli Hardy ostatecznie nie zostanie zwolniony, raczej ciężko wyobrazić sobie jego powrót.

O czym opowiada Strefa gangsterów?

Serial skupia się na brutalnej walce dwóch potężnych londyńskich rodzin przestępczych, których konflikt może doprowadzić do upadku budowanych przez lata imperiów. W samym centrum wojny gangów znajduje się Harry Da Souza, bezwzględny i niezwykle skuteczny fixer, który próbuje odnaleźć się w świecie pełnym zdrad, układów i walki o władzę.

Źródło: comicbookmovie.com/