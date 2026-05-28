Tom Hardy nie został zwolniony ze Strefy gangsterów. Trwają rozmowy o jego powrocie w 3. sezonie

Tom Hardy nie został zwolniony z serialu Strefa gangsterów, a jego powrót w potencjalnym trzecim sezonie wciąż jest możliwy. Jak potwierdzają źródła, trwają rozmowy, które mają rozwiązać napięcia produkcyjne i doprowadzić do jego dalszego udziału w serialu.

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się doniesienia, że Tom Hardy miałby nie wrócić do roli Harry’ego Da Souzy w trzecim sezonie Strefy gangsterów. Teraz jednak przedstawiciele produkcji prostują te informacje i podkreślają, że aktor nadal jest ważną częścią planów na przyszłość serialu.

Tom Hardy nie został zwolniony

Jak podaje Variety, Tom Hardy nie został zwolniony.

Tom nie został zwolniony, drzwi do 3. sezonu nie są zamknięte, a sprawy są rozwiązywane kreatywnie.

Oznacza to, że mimo wcześniejszych spekulacji o konflikcie i możliwym odejściu aktora, jego udział w dalszych sezonach nie został przekreślony.

Napięcia na linii Hardy–twórcy

Według branżowych informacji napięcia między aktorem, scenarzystą Jez Butterworthem oraz producentem Davidem Glasserem są realne, ale nie na tyle poważne, by całkowicie zakończyć współpracę. Wśród powodów konfliktu wymienia się m.in. spóźnienia na plan oraz różnice w podejściu do scenariusza.

Według doniesień Hardy miał zgłaszać uwagi do scenariusza i proponować zmiany w scenach, co nie zawsze spotykało się z pozytywną reakcją twórców. Jednocześnie scenariusze miały trafiać na plan z dużym opóźnieniem, co utrudniało przygotowania do zdjęć.

Z relacji wynika, że sytuacja wygląda inaczej na planach reżyserowanych przez Guya Ritchiego. Ritchie ma lepszy kontakt z aktorem i większą kontrolę nad procesem twórczym, co przekłada się na mniej napięć i sprawniejszą współpracę.

Produkcja chce utrzymać Hardy’ego

Choć serial mógłby potencjalnie funkcjonować bez niego, producenci nie ukrywają, że jego odejście byłoby dużą stratą dla widowni. Jednocześnie pojawiają się sugestie, że w razie braku porozumienia postać Harry’ego Da Souzy mogłaby zostać napisana z fabuły, choć nie jest to preferowany scenariusz.

Przyszłość Strefy gangsterów wciąż otwarta

Na ten moment nie podjęto ostatecznej decyzji dotyczącej przyszłości Hardy’ego w serialu. Wszystko wskazuje na to, że trwają próby pogodzenia różnic kreatywnych, a zarówno twórcy, jak i sam aktor pozostają otwarci na kompromis. Jak podaje Variety – jeszcze nic nie jest przesądzone – to może pójść w każdą stronę.

O czym opowiada Strefa gangsterów?

Serial skupia się na brutalnej walce dwóch potężnych londyńskich rodzin przestępczych, których konflikt może doprowadzić do upadku budowanych przez lata imperiów. W samym centrum wojny gangów znajduje się Harry Da Souza, bezwzględny i niezwykle skuteczny fixer, który próbuje odnaleźć się w świecie pełnym zdrad, układów i walki o władzę.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe