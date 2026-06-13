George Miller o przyszłości marki Mad Max. Nowy film, serial i jeszcze więcej

W sieci pojawiły się najnowsze wieści, dotyczące planów na kontynuację franczyzy Mad Max, która ma nawet zostać sprzedana.

W Hollywood mamy istne zatrzęsienie franczyz. Zdecydowana większość z nich może pochwalić się gronem wiernych fanów. Nie inaczej jest w przypadku serii Mad Max. Finansowa porażka ostatniej produkcji z tego uniwersum, postawiła jednak przyszłość cyklu pod znakiem zapytania. Teraz, dowiedzieliśmy się nieco więcej na jej temat.

Jak przyszłość czeka franczyzę?

Serwis Puck poinformował ostatnio, że prawa do marki mogą trafić w nowe ręce. George Miller ma jeszcze raz powrócić do popularnej franczyzy, a zainteresowanie projektem wykazują Amazon, Universal i Sony Pictures. 81-letni filmowiec planuje zakończyć swoją przygodę z serią. Zamierza nakręcić jeszcze jeden ostatni film, a następnie stworzyć serial telewizyjny.

Co więcej, później ma sprzedać prawa do marki najwyższemu oferentowi — najprawdopodobniej studiu, które zgodzi się sfinansować jego wielki finał. Dwa lata temu, Miller opowiadał jak wygląda jego wizja na kontynuację serii.

Mamy już kolejny scenariusz. Ale po tylu latach pracy przy opowiadaniu historii mam tendencję do gromadzenia ich w nadmiarze. Nie tylko w mojej głowie, ale również w formie gotowych scenariuszy albo bardzo szczegółowych notatek, które łatwo można przekształcić w scenariusze. Jestem właściwie zawodowym marzycielem. W dzieciństwie uważano to za moją największą wadę. Na świadectwach często pojawiała się uwaga: George osiągałby lepsze wyniki w szkole, gdyby nie bujał tak często w obłokach. Dlatego mam mnóstwo historii do opowiedzenia… Nie jest to jednak projekt, który chciałbym zrealizować jako następny, ponieważ są jeszcze dwa inne przedsięwzięcia, które bardziej mnie obecnie interesują.

George Miller is looking to develop a final ‘MAD MAX’ movie and a TV series.



Amazon, Universal and Sony are interested in acquiring the rights.



(Source: https://t.co/AXa8NED5oR) pic.twitter.com/LkuX1y59L6 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 12, 2026

O czym opowiada Mad Max?

Australijska franczyza została stworzona przez George’a Millera i Byrona Kennedy’ego. Skupia się na serii postapokaliptycznych filmów akcji. Seria rozpoczęła się w 1979 roku. Następnie powstały trzy kontynuacje z 1981, 1985 i 2015 r. Miller wyreżyserował lub współreżyserował wszystkie cztery filmy. W 2024 roku premierę miał spin-off Furiosa: Saga Mad Max który również wyreżyserował Miller.

W pierwszych trzech filmach w postać głównego bohatera, Maxa Rockatansky’ego, wcielał się Mel Gibson. Nowe produkcje przedstawiły w tej roli Toma Hardy’ego oraz Jacoba Tomuri. Seria opowiada o losach bohatera, który na początku historii jest policjantem w Australii, pogrążającej się w społecznym chaosie wskutek wojen, krytycznych niedoborów surowców oraz katastrofy ekologicznej. W miarę jak Australia coraz bardziej pogrąża się w barbarzyństwie, Max staje się samotnym wędrowcem przemierzającym pustkowia.

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Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe