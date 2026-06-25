Pyrkon 2026: kosmiczna edycja, wielkie emocje i popkultura w najlepszym wydaniu

Pyrkon 2026 znów zamienił Poznań w centrum wielkiego świeta fantastyki i popkultury. Kosmiczna edycja przyciągnęła ponad 62 tysiące uczestników, oferując spotkania z gwiazdami, koncerty, prelekcje i imponujące strefy fanowskie.



Tegoroczna edycja Pyrkonu mogła się pochwalić między innymi możliwością spotkania z aktorami światowej klasy. Wśród nich byli Giancarlo Espositio, Anton Lesser czy Michelle Gomez. Oprócz tego odwiedzający mogli zobaczyć rozbudowaną strefa Star Wars, imponujące makiety LEGO i symfoniczne widowisko inspirowane Arcane i wiele więcej.

Pyrkon znowu to zrobił

Tegoroczny Pyrkon ponownie udowodnił, że pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń popkulturowych w Polsce i Europie. Przez trzy dni Międzynarodowe Targi Poznańskie zmieniły się w ogromne centrum fantastyki, gier, literatury, muzyki, cosplayu, nauki i spotkań z twórcami. Edycja 2026 odbywała się pod znakiem kosmosu i przyciągnęła dokładnie 62 136 uczestników. Na miejscu czekało na nich ponad 2400 punktów programu, ponad 340 gości, 61 koncertów i 22 strefy tematyczne. Już same liczby robią wrażenie, ale Pyrkonu nie da się podsumować wyłącznie statystykami.

Jednym z najmocniejszych elementów tegorocznej edycji byli goście ze świata filmu i seriali. Ogromnym zainteresowaniem cieszyli się m.in. Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Star Wars: The Mandalorian, The Boys) Michelle Gomez (Doktor Who, Chilling Adventures of Sabrina) Anton Lesser (Star Wars: Andor, Gra o tron). Wywiady z Antonem Lesserem oraz Michelle Gomez, niedługo będą dostępne na naszym portalu. Wyjątkowe spotkania z aktorami z naszych ulubionych produkcji pokazują, że Pyrkon nie jest jedynie serią paneli i atrakcji, lecz żywym miejscem, w którym popkultura dosłownie przechadza się między uczestnikami.

Tegoroczny Pyrkon nie zapomniał również o swoim kosmicznym motywie przewodnim. W programie pojawili się dr Sławosz Uznański-Wiśniewski i Eileen Collins. Pierwszy to oczywiście polski astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej i pierwszy Polak na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Gościni natomiast to legendarna astronautka NASA i pierwsza kobieta dowodząca misją promu kosmicznego. Ich wspólne spotkanie poświęcone współczesnej eksploracji kosmosu było jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalu, jednocześnie dobrze wpisując się w tegoroczną tematykę.

Najciekawsze strefy

W tym roku jeszcze mocniej wybrzmiała obecność fanów Star Wars. Strefa poświęcona odległej galaktyce była większa, bardziej rozbudowana i wyraźnie pokazywała coraz silniejsze zaangażowanie społeczności. Na uczestników czekały m.in. symulatory lotu TIE Fightera, wiele makiet z różnych częsci sagi w tym makieta mostka Brzeszczota z The Mandalorian i jeszcze bardziej imponująca kolekcja hełmów. Nie zabrakło również wystawy z pięknie przygotowananymi strojami Padmé z różnych epizodów sagi. Kolekcja ta jest już stałym elementem Pyrkonu. Strefa Star Wars podczas wydarzenia w Poznaniu, to miejsce w którym oprócz oglądania rekwizytów i kostiumów, można poczuć też ile pracy, pasji i wiedzy fani wkładają w rozwijanie swojego uniwersum.

Ogromne wrażenie robiła także strefa LEGO. Tradycyjne poszukiwanie ukrytych figurek ponownie przyciągało uczestników, ale to dopiero początek atrakcji. Wśród makiet można było znaleźć wielki Park Jurajski, konstrukcje inspirowane LEGO Ninjago, scenki odtwarzające najróżniejsze momenty popkultury, a nawet interpretacje prac Banksy’ego wykonane z klocków. Ta część Pyrkonu świetnie pokazywała, że LEGO potrafi być jednocześnie zabawą, formą kolekcjonerstwa i pełnoprawnym medium artystycznym.

Bardzo dobrze prezentowała się również strefa gamingowa. Na miejscu można było znaleźć m.in. rozbudowane stanowisko DOOM-a z grami z różnych lat, a także przestrzeń poświęconą nowej grze z polskiego podwórka, The Blood of Dawnwalker. Były to miejsca, które przyciągały zarówno graczy nastawionych nostalgicznie, jak i tych szukających nowych tytułów oraz świeżych doświadczeń. Pyrkon od lat pokazuje, że gry są jednym z najważniejszych języków współczesnej popkultury — i tegoroczna edycja tylko to potwierdziła.

Koncerty, występy i wzruszenia

Jednym z najbardziej poruszających punktów programu był koncert Tribute to Arcane: An Epic Symphony. Widowisko inspirowane serialem Arcane było jednym z tych wydarzeń, przy których naprawdę można było mieć ciarki na plecach. Widać było ogromne zaangażowanie wszystkich twórców od orkiestry, przez solistów, po osoby odpowiedzialne za oprawę wizualną. Maestro Tomasz Kaniewski prowadzący orkiestrę i cały wieczór przygotowywał ten koncert przez pół roku i było to czuć w każdym utworze. Aranżacja i dobrane ujęcia z serialu tworzyły całość pełną emocji i szacunku do materiału źródłowego. Nie było to łatwe zadanie, szczególnie przy tak różnorodnej ścieżce dźwiękowej, ale efekt był naprawdę imponujący. Nawet trudniejsze wokalnie fragmenty, w tym francuskojęzyczne partie, zostały wykonane z dużą klasą. To był koncert zrobiony nie tylko profesjonalnie, ale przede wszystkim z miłością do serii.

Muzyka w ogóle była jednym z najmocniejszych filarów tej edycji. W programie znalazło się 61 koncertów, w tym występy takich artystów jak Floor Jansen, LORDI, SKÁLD, Twilight Force, SPYAIR, LUN8, Percival, Łydka Grubasa czy Studio Accantus. Z relacji osób uczestniczących w innych wydarzeniach muzycznych szczególnie dobrze wypadały koncerty SKÁLD i SPYAIR — oba miały świetną energię, ciekawe show i mocny kontakt z publicznością.

Jak co roku jednym z najważniejszych punktów programu była Maskarada. Cosplayerzy zaprezentowali własnoręcznie wykonane kostiumy i występy inspirowane filmami, serialami, grami, komiksami i anime. W tym roku konkurs po raz pierwszy był tłumaczony na Polski Język Migowy, co było ważnym krokiem w stronę większej dostępności wydarzenia. Zwyciężyła grupa Pou fanklub, występująca jako Charon, Hypnos i Nyx z gry Hades. To właśnie oni będą reprezentować Polskę na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Cosplayu Extreme Cosplay Gathering w Paryżu.

Wyjątkowe punkty programu

Z prelekcji i spotkań programowych wybrałem w tym roku m.in. punkty poświęcone realizmowi w popkulturze, mitologicznym i archetypicznym przestrzeniom w Grze o tron oraz czeskiemu filmowemu spojrzeniu na amerykańskie kino. Wziąłem też udział w warsztacie debat oksfordzkich o Star Wars, organizowanym przez znajomych studentów z mojej byłej uczelni, Akademii Leona Koźmińskiego. Szczególnie ciekawie wypadło połączenie popkultury z formą debaty, Star Wars od dawna dostarcza tematów do sporów, ale ujęcie ich w uporządkowanej formule oksfordzkiej dodało całości świeżości. Nie wszystkie atrakcje udało mi się zobaczyć osobiście, ale z opinii innych uczestników wyłania się obraz programu bardzo różnorodnego, choć miejscami nierównego organizacyjnie.

Na zakończenie festiwalu organizatorzy ogłosili termin kolejnej edycji oraz pierwszych gości. Pyrkon 2027 odbędzie się w dniach 18–20 czerwca. Do grona gości aktorów dołączy Graham McTavish, znany m.in. z Outlandera, Hobbita, Wiedźmina i Rodu smoka. Oprócz niego poawią się także pisarz Grady Hendrix oraz belgijska grupa folkowa Laïs.

Pyrkon 2026 był edycją wielką nie tylko pod względem frekwencji, ale też skali emocji. Z jednej strony imponował rozmachem, liczbą gości i programem rozpisanym na tysiące atrakcji. Z drugiej, najlepsze momenty często kryły się w detalach. Na przykład w świetnie przygotowanej makiecie, rozmowie z twórcą, koncercie wywołującym ciarki, pasji fanów Star Wars czy energii ludzi.

Ilustracja wprowadzenia: Pyrkon