Cannes 2020 z późniejszą datą

Prestiżowy festiwal nie będzie miał miejsca w maju – tak jak uprzednio planowano. Choć osoby odpowiadające za organizację czekały stosunkowo długo na podjęcie ostatecznej decyzji, fatalna sytuacja we Francji nie dała im wyboru. Jest to pierwsza tego typu sytuacji od 1968 roku.

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 👉 https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 19, 2020