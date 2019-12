Uncharted – Travis Knight odchodzi. Film ponownie bez reżysera

Gdy już wydawało się, że wszystkie największe problemy związane z produkcją adaptacji tej kultowej serii należą do przeszłości, ponownie daje o sobie znać ich kolejna fala.

Reżyserowie Uncharted to jak dotąd największy orzech do zgryzienia dla Sony Pictures. Z początku stery miał przejąć Shawn Levy, jednak przez nadmiar obowiązków zmuszony był odstąpić, po czym na jego miejscu pojawił się Dan Trachtenberg. Ale i on ostatecznie odszedł, a jego następcą został właśnie Travis Knight, który ma za sobą m.in. udany projekt Bumblebee. Pojawiły się jednak komplikacje o charakterze technicznym.

Otóż Sony uznało za priorytet nie Uncharted, tylko nowego Spider-Mana, w którym oczywiście również gra Tom Holland. Jak się okazuje, dla Knight są to problemy nie do przeskoczenia, więc i on opuścił pokład. Trwają poszukiwania kolejnego reżysera. Gdy to się stanie, ogłosi się także datę premiery.

Uncharted będzie prequelem gry z 2007 roku, o tym samym tytule. Seria koncentrowała się na losach Nathana Drake’a, czyli wszechstronnego poszukiwacza przygód i skarbów.

Źródło: comicbookmovie.com / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe