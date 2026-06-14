Gwiazda Rodu smoka chce zagrać Storm w MCU. Marvel dostał jasny sygnał
Mikołaj Lipkowski,
15 czerwca 2026
Marvel wciąż nie ogłosił obsady nowych X-Menów, ale jedna z gwiazd Rodu smoka już zgłosiła swoją kandydaturę. Bethany Antonia, znana z roli Baeli Targaryen, otwarcie przyznała, że marzy o wcieleniu się w Storm. A gdy usłyszała, że rola prawdopodobnie nadal nie została obsadzona, miała prostą wiadomość dla Marvela: Dzwońcie do mnie.
Przyszłość mutantów w MCU zaczyna nabierać kształtów. Po sukcesie Deadpool & Wolverine oraz zapowiedzi Avengers: Doomsdayfani coraz częściej zastanawiają się, kto wcieli się w kultowych członków X-Menów w nowym uniwersum Marvela. Jedną z najbardziej pożądanych ról pozostaje Storm – potężna mutantka władająca pogodą. Teraz do wyścigu niespodziewanie dołączyła gwiazda Rodu smoka.
Gwiazda Rodu smoka chce zostać Storm. Marvel może dzwonić
Podczas wywiadu dla ComicBook aktorzy promujący trzeci sezon serialu HBO zostali zapytani, jakie role superbohaterów chcieliby zagrać w przyszłości. Bethany Antonia nie musiała długo się zastanawiać.
Storm, ale chyba ta rola jest już zajęta.
Kiedy prowadzący zauważył, że Marvel najprawdopodobniej jeszcze nikogo nie obsadził, aktorka odpowiedziała krótko:
Krążą plotki, ale… dzwońcie do mnie.
Fani już zaczęli wyobrażać ją sobie jako mutantkę
Bethany Antonia od początku zdobyła sympatię widzów dzięki roli Baeli Targaryen. Wielu fanów uważa, że jej ekranowa charyzma i silna prezencja idealnie pasowałyby do Storm. Na razie Marvel milczy na temat obsady nowych X-Menów. Ale jedno jest pewne – jeśli studio rzeczywiście szuka swojej Storm, właśnie otrzymało bardzo publiczne zgłoszenie kandydatury.
Na stanowisku reżysera zasiądzie Jake Schreier, autor Thunderbolts. Scenariusz nowego filmu o X-Men przygotowują twórca serialu Awantura, Lee Sung Jin, oraz scenarzystka i współshowrunnerka The Bear, Joanna Calo. Produkcja będzie częścią VII Fazy MCU i prawdopodobnie trafi do kin w 2028 lub 2029 roku.
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