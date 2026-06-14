Gwiazda Rodu smoka chce zagrać Storm w MCU. Marvel dostał jasny sygnał

Marvel wciąż nie ogłosił obsady nowych X-Menów, ale jedna z gwiazd Rodu smoka już zgłosiła swoją kandydaturę. Bethany Antonia, znana z roli Baeli Targaryen, otwarcie przyznała, że marzy o wcieleniu się w Storm. A gdy usłyszała, że rola prawdopodobnie nadal nie została obsadzona, miała prostą wiadomość dla Marvela: Dzwońcie do mnie.

Przyszłość mutantów w MCU zaczyna nabierać kształtów. Po sukcesie Deadpool & Wolverine oraz zapowiedzi Avengers: Doomsday fani coraz częściej zastanawiają się, kto wcieli się w kultowych członków X-Menów w nowym uniwersum Marvela. Jedną z najbardziej pożądanych ról pozostaje Storm – potężna mutantka władająca pogodą. Teraz do wyścigu niespodziewanie dołączyła gwiazda Rodu smoka.

Gwiazda Rodu smoka chce zostać Storm. Marvel może dzwonić

Podczas wywiadu dla ComicBook aktorzy promujący trzeci sezon serialu HBO zostali zapytani, jakie role superbohaterów chcieliby zagrać w przyszłości. Bethany Antonia nie musiała długo się zastanawiać.

Storm, ale chyba ta rola jest już zajęta.

Kiedy prowadzący zauważył, że Marvel najprawdopodobniej jeszcze nikogo nie obsadził, aktorka odpowiedziała krótko:

Krążą plotki, ale… dzwońcie do mnie.

Fani już zaczęli wyobrażać ją sobie jako mutantkę

Bethany Antonia od początku zdobyła sympatię widzów dzięki roli Baeli Targaryen. Wielu fanów uważa, że jej ekranowa charyzma i silna prezencja idealnie pasowałyby do Storm. Na razie Marvel milczy na temat obsady nowych X-Menów. Ale jedno jest pewne – jeśli studio rzeczywiście szuka swojej Storm, właśnie otrzymało bardzo publiczne zgłoszenie kandydatury.

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Może zagrać mutantów w MCU? Dotychczasowa giełda nazwisk

Zgodnie z wcześniejszymi raportami do roli Cyclopsa przymierzany jest Harris Dickinson i Jack Champion, a w roli Jean Grey występować ma Sadie Sink. Oprócz Petera Claffeya kandydatem do roli Bestii ma być też Jesse Plemons. Na celowniku do roli Storm znajdować mają się Jodie Turner-Smith, Ayo Edibiri, DeWanda Wise i Kirby Howell-Baptiste. Trinity Jo-Li Bliss natomiast ma być jedną z kandydatek do wcielenia się w Jubilee. Ponadto w na giełdzie nazwisk mają znajdować się Denzel Washington jako Magneto, Colman Domingo jako profesor X, Daisy Edgar Jones, Bella Ramsey, Hunter Schafer, Margaret Qualley, Elle Fanning czy Emma Mackey.

Na stanowisku reżysera zasiądzie Jake Schreier, autor Thunderbolts. Scenariusz nowego filmu o X-Men przygotowują twórca serialu Awantura, Lee Sung Jin, oraz scenarzystka i współshowrunnerka The Bear, Joanna Calo. Produkcja będzie częścią VII Fazy MCU i prawdopodobnie trafi do kin w 2028 lub 2029 roku.

Źródło: comicbook.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe