Jean Grey powinna wrócić do MCU? Famke Janssen uważa, że Marvel popełnił błąd

Famke Janssen nie ukrywa rozczarowania swoją nieobecnością w Avengers: Doomsday. Aktorka, która przez lata wcielała się w Jean Grey w filmowej serii X-Men, stwierdziła, że Marvel popełnił błąd, nie zapraszając jej do powrotu.

Avengers: Doomsday ma być jednym z największych widowisk w historii Marvel Studios. Film zgromadzi bohaterów z różnych części multiwersum, a na ekran powróci również wielu aktorów znanych z filmów o X-Menach produkowanych przez 20th Century Fox. Wśród ogłoszonych nazwisk zabrakło jednak jednej z najważniejszych postaci tamtej serii. Teraz Famke Janssen otwarcie przyznała, że jej zdaniem Marvel podjął niewłaściwą decyzję.

Famke Janssen: Myślę, że Marvel popełnili błąd

Podczas spotkania z fanami na Spacecon 2026 aktorka została zapytana o swoją nieobecność w Avengers: Doomsday. Janssen zażartowała, że nigdy nie nadawałaby się do ukrywania tajemnic związanych z dużymi produkcjami.

Jestem tak kiepska w trzymaniu sekretów, że zawsze mówię wszystkim, iż jestem najgorszą aktorką na świecie. Wszystko widać po mojej twarzy.

Po chwili dodała jednak znacznie bardziej bezpośredni komentarz.

Myślę, że Marvel popełnili błąd, ale kim ja jestem? Jestem tylko małą mną, która tak uważa.

Gwiazdy „X-Menów” wracają bez Jean Grey

Nieobecność Janssen zwróciła uwagę fanów przede wszystkim dlatego, że w filmie pojawi się wielu jej ekranowych partnerów z serii X-Men. W Avengers: Doomsday mają powrócić m.in. Patrick Stewart jako Profesor X, Ian McKellen jako Magneto, James Marsden jako Cyklop, Kelsey Grammer jako Bestia, Alan Cumming jako Nightcrawler oraz Rebecca Romijn jako Mystique. Dla części widzów brak Jean Grey w takim zestawieniu wydaje się więc zaskakujący, zwłaszcza biorąc pod uwagę znaczenie tej postaci dla historii mutantów.

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Ogromna obsada filmu Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday reżyserują Joe i Anthony Russo, twórcy licznych przebojów MCU, na podstawie scenariusza Stephena McFeely’ego. W filmie po latach przerwy powrócą weterani Marvela – Robert Downey Jr i Chris Evans. Tym razem jednak gwiazdor Oppenheimera nie wcieli się w superbohatera Tony’ego Starka/Iron Mana, a zupełnie nową postać – złoczyńcy Victora von Dooma/Doktora Dooma.

W rozbudowanej obsadzie obok Kathryn Newton znajdą się także: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna kobieta), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Zimowy Żołnierz), Letitia Wright (Shuri/Czarna Pantera), Paul Rudd (Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi) Florence Pugh (Yelena Belova), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka pochodnia), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Pan Fantastyczny.

Kiedy premiera Avengers: Doomsday?

Należący do VI Fazy MCU crossover superbohaterskich filmów i seriali Marvel Studios oraz pierwsza część kulminacji tzw. Sagi Multiwersum trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe