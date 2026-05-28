PAW Patrol: The Dino Movie na nowym zdjęciu. Animacja trafi do kin w sierpniu

W sieci zadebiutowało właśnie najnowsze zdjęcie z nadchodzącego filmu animowanego, PAW Patrol: The Dino Movie.

Jedną z najpopularniejszych franczyz wśród najmłodszych odbiorców jest Psi patrol. Odniosła ona sukces zarówno w telewizji jak i na wielkim ekranie. Do kin, za dwa miesiące trafi jej najnowsza odsłona, która zabierze grupę bohaterów do świata pełnego dinozaurów. Teraz, otrzymaliśmy przedsmak przygód, które czekają ich w PAW Patrol: The Dino Movie.

Nowe zdjęcie przed letnią premierą filmu

Animacja zadebiutuje na wielkim ekranie już 14 sierpnia 2026 roku.. Film spróbuje przebić wynik ponad 200 milionów dolarów osiągnięty przez poprzednią część. Ogłoszono go jeszcze przed premierą sequela z 2023 roku. Przed premierą kinową, serwis Collider zaprezentował nowe zdjęcie z filmu w ramach wydarzenia Exclusive Summer Preview Event.

Zgodnie z oficjalnym opisem filmu, „po tym, jak ich statek wpada w tajemniczy sztorm, szczeniaki z Psiego Patrolu rozbijają się na niezbadanej tropikalnej wyspie pełnej dinozaurów. Spotykają Rexa — psiaka, który od lat utknął na wyspie i stał się ekspertem od wszystkiego, co związane z dinozaurami. Gdy największy wróg Psiego Patrolu, burmistrz Humdinger, rozpoczyna lekkomyślne wydobycie surowców naturalnych wyspy, nieświadomie doprowadza do erupcji ogromnego uśpionego wulkanu. Szczeniaki zostają rzucone w wir niezwykle ryzykownych akcji ratunkowych na dinozaurową skalę — większych niż wszystko, z czym mierzyły się wcześniej — i muszą powstrzymać Humdingera, zanim wszystko na wyspie wyginie.”

We’ve got an exclusive new look at PAW Patrol 3: The Dino Movie, the next big-screen adventure sending Ryder and the pups to a mysterious island filled with dinosaurs, erupting volcanoes, and dino-sized rescues.@PAWPatrolMovie arrives in theaters August 14, 2026 pic.twitter.com/eXM24WffYy — Collider (@Collider) May 27, 2026

Co wiemy o PAW Patrol: The Dino Movie?

Jak każda wielka animowana franczyza, Psi patrol może pochwalić się imponującą obsadą głosową. W nowej animacji usłyszymy między innymi Carter Young jako Marshall, Hayden Chemberlen jako Rex, Mckenna Grace jako Skye, Henry Bolan jako Ryder, Lucien Duncan-Reid jako Rubble, William Desrosiers jako Rocky, Nylan Parthipan jako Zuma oraz Ron Pardo jako burmistrz Humdinger.

W filmie pojawią się także Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Paris Hilton, Bill Nye, Jameela Jamil, Terry Crews i wielu innych. PAW Patrol: The Dino Movie trafi do kin 14 sierpnia 2026 roku.

Źródło: Collider / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe