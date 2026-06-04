Supergirl na pełnym akcji zwiastunie. „Galaktyka musi być chroniona”

Przed zbliżającą się wielkimi krokami premierą filmu Supergirl, DC Studios opublikowało nowy, pełny akcji zwiastun superbohaterskiego widowiska.

Czas na największe letnie blockbustery dobiega końca. Do kina trafili już Władcy Wszechświata, spotykając się z przychylnymi opiniami widzów. Teraz, uwaga kinomanów powoli przesuwa się w kierunku najnowszej produkcji DC Studios. Mowa oczywiście o Supergirl, produkcję, która właśnie otrzymała nowy zwiastun.

Akcja nie zwalnia tempa

Do premiery filmu pozostały mniej niż trzy tygodnie. Właśnie rozpoczęła się sprzedaż biletów na produkcję DC Studios. Z tej okazji zaprezentowano również tradycyjne plakaty przygotowane specjalnie dla sieci kin oraz nowy, epicki zwiastun, który zdecydowanie przewyższa wcześniejsze materiały promocyjne.

Nie zobaczymy w nim ogromnej ilości zupełnie nowych ujęć. Jest ich za to na tyle dużo, by zasugerować, że film może oferować nieco więcej, niż wskazywały poprzednie zapowiedzi. Wyraźnie wyeksponowane zostały postaci Supermana i Lobo, a także efektowna sekwencja akcji, w której bohaterka wykorzystuje teleporter do walki z przeciwnikami. W tym momencie pozbawiona jest bowiem mocy z powodu znajdującego się w pobliżu czerwonego słońca.

Co wiemy o Supergirl?

Film bazować będzie na cenionej miniserii komiksowej Supergirl: Woman of Tomorrow autorstwa Toma Kinga i ilustratorki Bilquis Evely. Cykl wydany w 2021–2022 roku wyróżniał się mroczniejszym podejściem do postaci Kara Zor-El, niż wcześniejsze odsłony tej bohaterki. Scenariusz do filmu napisała natomiast Ana Nogueira. Reżyserią filmu zajął się Craig Gillespie, znany z takich tytułów jak I, Tonya czy Cruella.

W centrum opowieści znajdzie się Kara Zor-El, kuzynka dobrze znanego Clark-a Kenta, której losy są znacznie bardziej brutalne i emocjonalne. W odróżnieniu od Supermana, który dorastał na Ziemi pod opieką kochających rodziców, Kara wychowywała się na wyrwanym fragmentu zniszczonej Kryptonu, obserwując śmierć swoich bliskich i cierpienie innych istot. Ta trauma ukształtowała ją jako postać twardszą i bardziej skomplikowaną, co ma być jednym z głównych motorów narracji filmu.

W tytułową rolę Supergirl wciela się Milly Alcock, aktorka znana z serialu Ród smoka. Obok niej w obsadzie znaleźli się m.in. Matthias Schoenaerts jako Krem of the Yellow Hills, Eve Ridley jako Ruthye Marye Knoll, David Krumholtz jako Zor-El (ojciec Kary), Emily Beecham jako Alura In-Ze (matka). W filmie zadebiutuje także Jason Momoa jako kultowy łowca nagród Lobo.

They’re shaking up the summer. #Supergirl – only in theaters and @IMAX June 26. Tag who you're bringing. pic.twitter.com/YFiCmaLRoM — Supergirl (@supergirl) June 2, 2026

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Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe