The Faith Of Long Beach z kolejną gwiazdą. W filmie zagra Snoop Dogg

Snoop Dogg dołączył właśnie do obsady kolejnego filmowego projektu. Tym razem zagra w bokserskim dramacie The Faith of Long Beach.

Choć Snoop Dogg zdecydowanej większości ludzi znany jest jako popularny raper, przez lata miał okazję wystąpić w niejednym filmie. W mniejszych i większych rolach pojawił się w takich projektach jak Żółtodzioby, Dzień próby, czy Starsky i Hutch. Teraz, do swojego aktorskiego portfolio znany muzyk dołączył koleją produkcję.

O czym opowie The Faith of Long Beach?

Snoop Dogg zasilił właśnie obsadę najnowszego filmu Erica Amadio. Popularny raper powróci do swoich korzeni, występując u boku Brandona Perei w dramacie bokserskim zatytułowanym The Faith of Long Beach.

Eric Amadio jest zarówno reżyserem i scenarzystą obrazu (Snowfall). Film opowie historię cichego ulicznego wojownika wychowanego w domu grupowym w Long Beach, który zmaga się z wyborem między trudną przeszłością a obiecującą przyszłością. Próbuje porzucić bójki organizowane na podwórkach i pójść w ślady swojego odseparowanego ojca, zostając zawodowym bokserem.

Snoop Dogg joins the upcoming boxing drama ‘THE FAITH OF LONG BEACH,’ alongside Brandon Perea.



The film follows a soft-spoken street fighter raised in a Long Beach group home who is torn between his troubled past and a promising future. pic.twitter.com/WjKkyDF8me — Film Updates (@FilmUpdates) May 19, 2026

Co jeszcze wiemy o projekcie?

Jak sugeruje sam tytuł, oraz jak podkreślił Amadio, film nie jest jedynie historią o dorastaniu i boksie, lecz także opowieścią o wierze – „wierze w siebie, kiedy nikt inny jej nie ma, oraz wierze w ludzi, którzy nie przestają w ciebie wierzyć”.

Kiedy zobaczyłem Brandona, od razu wiedziałem, że znalazłem swojego złożonego i niejednoznacznego bohatera. A dzięki Snoopowi mam autentycznego OG, który widział każdą wersję tego chłopaka i mimo wszystko nadal na niego stawia. To zaszczyt móc skierować długo wyczekiwane filmowe światło na miasto i mieszkańców Long Beach.

Nie ujawniono jeszcze, w jaką rolę wcieli się Snoop Dogg. Producentem filmu będzie Adonis Tountas z Everlast Pictures, wraz ze Snoop Doggiem i Sarą Ramaker z Death Row Pictures. Pierwsze informacje o projekcie pojawiły się już w marcu 2022 roku. Wtedy to Common był jeszcze związany z filmem i miał zagrać u boku Perei. Powody jego odejścia nie zostały ujawnione.

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe