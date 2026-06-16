Tom Holland wskazał swojego następcę. Gwiazda MCU już wie, kto powinien zostać nowym Spider-Manem

Choć Tom Holland wciąż nie kończy swojej przygody z Peterem Parkerem, aktor już teraz ma własnego faworyta do przejęcia roli Spider-Mana w przyszłości. Gwiazdor MCU wskazał młodego aktora, który w ostatnich miesiącach zrobił furorę w branży.

Spider-Man pozostaje jedną z najważniejszych postaci Marvel Cinematic Universe, a Tom Holland od lat jest twarzą tej wersji superbohatera. Choć aktor powróci jako Peter Parker w nadchodzącym filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień, coraz częściej pojawiają się pytania o przyszłość tej roli. Sam Holland nie ukrywa, że kiedyś ktoś będzie musiał przejąć pajęczą maskę. Co ciekawe, aktor już teraz ma swojego kandydata. W niedawnym wywiadzie zdradził, kto jego zdaniem idealnie nadawałby się do roli kolejnego Spider-Mana.

Tom Holland wskazał następcę Spider-Mana

Podczas rozmowy z magazynem Esquire Tom Holland został zapytany o to, kto mógłby w przyszłości wcielić się w Spider-Mana. Aktor bez wahania wskazał jedno nazwisko: Owen Cooper. Jak stwierdził gwiazdor MCU:

Owen Cooper byłby świetny. Jest niesamowicie utalentowany i obecnie wszyscy o nim mówią.

To wyraźny komplement ze strony aktora, który od niemal dekady jest związany z rolą Petera Parkera.

Kim jest Owen Cooper?

Choć nazwisko Owena Coopera może być dla części widzów nowe, młody aktor szybko zdobywa rozpoznawalność. Największy rozgłos przyniosła mu rola w serialu Dojrzewanie, który trafił na platformę Netflix. Cooper pojawił się również jako młody Heathcliff w tegorocznej adaptacji Wichrowych Wzgórz w reżyserii Emerald Fennell. Aktor występuje także w brytyjskim serialu komediowym Film Club, stworzonym przez Aimee Lou Wood i Ralpha Davisa. Rosnąca popularność sprawia, że coraz częściej wymienia się go jako jedną z najbardziej obiecujących młodych gwiazd brytyjskiego kina.

Czy Tom Holland wkrótce pożegna się z rolą?

Na ten moment nie ma żadnych informacji sugerujących, że Owen Cooper miałby faktycznie przejąć rolę Spider-Mana. Wypowiedź Hollanda należy traktować jako osobistą opinię aktora, a nie zapowiedź planów Marvel Studios czy Sony. Jednocześnie przyszłość samego Hollanda w MCU pozostaje tematem licznych spekulacji. Aktor powróci w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień, którego premiera zaplanowana jest na 31 lipca 2026 roku. Nie potwierdzono jednak oficjalnie jego udziału w Avengers: Doomsday ani Avengers: Secret Wars, co tylko podsyca dyskusje na temat dalszych losów Petera Parkera.

Więcej informacji na Movies Room:

Wszystko co powinniście wiedzieć przed seansem

Film otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie, od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

Reżyserią zajmie się Destin Daniel Cretton, znany z Shang‑Chi i legenda dziesięciu pierścieni, a za scenariusz ponownie odpowiada duet Chris McKenna i Erik Sommers.

W roli głównej ponownie zobaczymy Toma Hollanda, a u jego boku ponownie pojawi się Zendaya jako MJ oraz Jacob Batalon jako Ned Leeds. Obsada wzbogaci się o nowe twarze. Wśród nich szczególnie intryguje Sadie Sink, znana z serialu Stranger Things, której rola na razie owiana jest tajemnicą. W filmie wystąpi także Jon Bernthal, czyli wszystkim dobrze znany Punisher, Mark Ruffalo jako Bruce Banner oraz Michael Mando jako Scorpion. W nieujawnionych jeszcze rolach zobaczymy także Lize Colón‑Zayas i Tramell Tillmana.

Źródło: superherohype.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe