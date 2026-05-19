Tom Holland zaprasza na Spider-Mana 4 do kin w nowej zapowiedzi filmu 

Tom Holland zachęca widzów do wybrania się na Spider-Mana 4 do kin. Film na wielkim ekranie zadebiutuje już 31 lipca 2026 roku.

Parę dni temu mieliśmy przyjemność poinformowania was o opiniach po pokazach testowych Spider-Mana 4. Film został fenomenalnie przyjęty przez publiczność. Pojawiły się nawet głosy, że jest to najlepszy film o człowieku pająku w historii. Doniesienia te powinny przyciągnąć jeszcze więcej widzów do kin. Jeśli jednak nie zachęciły was świetne opinie z pokazów testowych, to może zrobi to sam Tom Holland.

Tom Holland zaprasza do kin

Do sieci trafiła właśnie najnowsza zapowiedź Spider-Mana, w której to główna gwiazda produkcji zachęcą do wybrania się na film do kin. Po krótkim wstępie Hollanda w materiale znalazło się parę scen z filmu. Większość z nich zostało jednak już zaprezentowanych we wcześniejszych materiałach.

NEW: Tom Holland officially welcomes audiences from around the world to the 2026 Summer Movie Season. #SpiderMan Brand New Day hits theaters this July.

— Erik Davis (@ErikDavis) May 19, 2026

Wszystko co powinniście wiedzieć przed seansem

Film otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie, od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

Reżyserią zajmie się Destin Daniel Cretton, znany z Shang‑Chi i legenda dziesięciu pierścieni, a za scenariusz ponownie odpowiada duet Chris McKenna i Erik Sommers.

W roli głównej ponownie zobaczymy Toma Hollanda, a u jego boku ponownie pojawi się Zendaya jako MJ oraz Jacob Batalon jako Ned Leeds. Obsada wzbogaci się o nowe twarze. Wśród nich szczególnie intryguje Sadie Sink, znana z serialu Stranger Things, której rola na razie owiana jest tajemnicą. W filmie wystąpi także Jon Bernthal, czyli wszystkim dobrze znany Punisher, Mark Ruffalo jako Bruce Banner oraz Michael Mando jako Scorpion. W nieujawnionych jeszcze rolach zobaczymy także Lize Colón‑Zayas i Tramell Tillmana.

