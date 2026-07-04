My Life is Murder powraca z nowymi odcinkami! Premiera 6 lipca!

Alexa Crowe powraca na ekrany. Już od przyszłego tygodnia losy granej przez Lucy Lawless błyskotliwej detektywki będzie można śledzić w BBC First. W piątym sezonie Alexa próbuje wypocząć na rajskiej wyspie Fidżi. Jej spokój nie potrwa jednak długo. Premiera w poniedziałek, 6 lipca o godz. 21:00 w BBC First.

Pomysłodawcami serialu „My Life Is Murder” są Rick Maier („Sąsiedzi”, „NCIS: Sydney”, „Po drugiej stronie lustra”) i Claire Tonkin („Sąsiedzi”, „Gliniarze z Melbourne”, „Cena życia”). Produkcja opowiada o losach Alexy Crowe, emerytowanej policjantki wydziału zabójstw. W jej rolę wciela się Lucy Lawless („Xena: Wojownicza księżniczka”, „Spartacus: Krew i piach”, „Parks and Recreation”, „Ash kontra martwe zło”).

Po zakończeniu służby Alexa planowała spokojniejsze życie. Chciała wreszcie oddać się swojemu największemu hobby, jakim jest pieczenie chleba. Detektywistyczna natura nie pozwala jej jednak powstrzymywać się od rozwiązywania kolejnych zagadek. Kobieta regularnie wspiera lokalnych śledczych w co bardziej skomplikowanych sprawach.

Czego spodziewać się po 5. sezonie?

W piątym sezonie Alexa rozwiązuje szereg różnorodnych spraw. Bada m.in. zagadkę popełnionego podczas transmisji online morderstwa influencera, zakończonej dramatycznymi wydarzeniami kłótni o opiekę nad psem czy śmierci podczas przyjęcia. Detektywkę wspiera zgrana ekipa: ekspertka od nowoczesnych technologii Madison (Ebony Vagulans), detektyw Harry (Rawiri Jobe), uroczy właściciel kawiarni Reuben (Joseph Naufahu) i brat Will (Martin Henderson).

Pod koniec sezonu Alexa leci na rajską wyspę Fidżi. Beztroski wypoczynek przerwa jej jednak pojawienie się dawnego wroga. Jak się okazuje, nie jest to jedyna sprawa z przeszłości, którą kobieta musi wyjaśnić. Na jej drodze staje też bowiem Jesse (Craig Parker) – były partner z policji i dawna, niespełniona miłość.

Lekki charakter i sprawnie napisane zagadki. Opinie o My Life is Murder

Serial “My Life is Murder” zaskarbił sobie uznanie fanów w wielu krajach. W popularnym serwisie Rotten Tomatoes aż 96 procent widzów oceniło go pozytywnie (zgodnie z wynikami tzw. wskaźnika Popcornmeter).

Zdaniem Abby Allen, redaktorki anglojęzycznego HELLO! Magazine, produkcja „perfekcyjnie równoważy trzymające w napięciu tajemnice pełnym eskapizmu urokiem”. Pracująca dla tej samej redakcji Nicky Morris szczególnie poleca serial fanom innego, dostępnego w BBC First formatu. „Uwaga fani ‘Śmierci palmami’! Jeśli w oczekiwaniu na nowe odcinki szukacie innego, wciągającego kryminału ‘My Life is Murder’ może być dla was idealne” – pisze dziennikarka.

Joel Keller, redaktor serwisu Decider, opisuje “My Life is Murder” jako “dobry, lekki serial z sprawnie napisanymi zagadkami i pełną dystansu grą aktorską”. Jego zdaniem na korzyść produkcji szczególnie grają dwie rzeczy: „lekki charakter, do którego sprawnie dostosowują się aktorzy oraz format odcinków w stylu ‘Columbo’”. „Nie często zdarza się, by serial o morderstwach był pełen radości, ale ‘My Life Is Murder’ przełamuje ten mschemat” – przekonuje Tara Ward z portalu The Spinoff.

Co jeszcze oglądać w BBC First?

Premierę piątego sezonu „My Life is Murder” zaplanowano w ramach Zabójczo dobrego lata – specjalnego, wakacyjnego pasma BBC First. Przez cały lipiec i sierpień, codziennie od godz. 21:00 można oglądać tam wciągające seriale policyjne i kryminalne. Obecnie stacja pokazuje nowe odcinki seriali „Na niebieskich światłach” („Blue Lights”) czy „Tajemnice Brokenwood” („Brokenwood Mysteries”). W planach jest także emisja kolejnego sezonu „McDonald i Dodds” oraz premiera 4-odcinkowego thrillera pt. „Zaproszona” („The Guest”).

W sierpniu w ramach Zabójczo dobrego lata premierowo obejrzeć będzie można piąty sezon „Harry Wild” oraz seriale „Po powodzi” („After the Flood”) i „Zbrodnie na Szetlandach” („Shetland”). Pokazany zostanie też wielokrotnie nagradzany serial pt. „Line of Duty – Wydział wewnętrzny”.