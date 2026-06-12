Larry David pisze historię na nowo. Zobaczcie zwiastun Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness.

Do sieci trafił oficjalny zwiastun limitowanego serialu Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness, w którym główną rolę gra Larry David.

Fani charakterystycznego poczucia humoru Larry’ego Davida mają powody do zadowolenia. Po zakończeniu serialu Pohamuj entuzjazm, nie musieliśmy długo czekać na nowy projekt komediowy gwiazdora. Jeszcze w czerwcu zadebiutuje Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness: An Almost History of America. Teraz, nadchodzący serial doczekał się oficjalnego zwiastuna.

Larry David powraca w nowym projekcie

Popularny aktor i komik ponownie napisze historię Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jednakże, na swój własny, charakterystyczny i przezabawny sposób. Jego najnowszy serial limitowany był wcześniej opisywany przez jego współtwórców jako „Pohamuj entuzjazm w kostiumach z epoki”. Sądząc po opublikowanym właśnie zwiastunie, właśnie tak będzie.

„To deklaracja zdrowego rozsądku!” — wykrzykuje David w pewnym momencie zwiastuna. To idealnie podsumowuje, czego możemy się spodziewać, gdy komiks postanawia on na nowo opowiedzieć historię. Zresztą, zgodnie z oficjalnym opisem serialu, „Ci, którzy nie znają historii… są skazani na oglądanie, jak Larry David ją powtarza.”

Co jeszcze wiemy o serialu?

W produkcji HBO, Larry David i Jeff Schaffer ponownie łączą siły, by przynieść nam salwy śmiechu. Producentami wykonawczymi projektu są również Barack i Michelle Obama, Ethan Lewis i Vinnie Malhotra. Siedmioodcinkowy serial zadebiutuje w piątek, 26 czerwca na HBO i HBO Max. Kolejne odcinki będą publikowane co tydzień aż do finału zaplanowanego na 7 sierpnia.

W obsadzie Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness: An Almost History of America pojawią się aktorzy dobrze znani z Pohamuj entuzjazm oraz liczni goście specjalni. Na zapowiedzi możemy zobaczyć między innymi Jerry’ego Seinfelda, Susie Essman, Jona Hamma, Islę Fisher i Jane Krakowski.

New poster for ‘LIFE, LARRY AND THE PURSUIT OF UNHAPPINESS.’ Premieres June 26 on HBO Max. pic.twitter.com/4vig4KJubE — ScreenSpot 🎥 (@screenspot) June 8, 2026

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Źródło: The Hollywood Reporter / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe