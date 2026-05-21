Mamy zwiastun 2. sezonu Awatar: Ostatni władca wiatru! Toph wkracza do akcji

Marek Wasiński, 21 maja 2026

Platforma streamingowa Netflix udostępniła właśnie oficjalny zwiastun 2. sezonu serialu Awatar: Ostatni władca wiatru.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych seriali Netflixa nadchodzącego lata jest Awatar: Ostatni władca wiatru. Po ponad dwóch latach produkcja oparta na uznanej i popularnej animacji stacji Nickelodeon powraca z nowymi odcinkami. W końcu doczekaliśmy się oficjalnego zwiastuna 2. sezonu tego hitu.

Co przedstawia nowy zwiastun?

Opublikowany właśnie zwiastun pokazuje widowiskowe starcia z wykorzystaniem wszystkich żywiołów. Do walki wreszcie dołącza też uwielbiana przez fanów postać – niewidoma mistrzyni magii ziemi Toph Beifong. Zresztą, magii na nowej zapowiedzi jest zdecydowanie pod dostatkiem.

Na zapowiedzi widzimy również mobilizujące się wojska Narodu Ziemi, z którymi mierzą się bohaterowie. Poza pierwszym spojrzeniem na Toph, widzimy również kilka innych postaci dobrze znanych fanom animowanego oryginału, w tym ducha rzeki Jang Hui znanego jako Painted Lady, tajemniczego Blue Spirita oraz potężnego „Ducha Wiedzy” — Wan Shi Tonga, pojawiającego się pod postacią gigantycznej sowy. 2. sezon zadebiutuje na Netflix już 25 czerwca 2026 roku

O czym opowiada Awatar: Ostatni władca wiatru?

Serial śledzi losy Aanga (Cormier), młodego Awatara, który uczy się panować nad czterema żywiołami (woda, ziemia, ogień, powietrze), aby przywrócić równowagę światu zagrożonemu przez przerażający Naród Ognia. W 2. sezonie, po gorzkim zwycięstwie w obronie Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara (Kiawentiio) i Sokka (Ousley) zbierają siły i wyruszają na misję przekonania nieuchwytnego Króla Ziemi, by pomógł im w walce z przerażającym Lordem Ognia Ozaiem (Kim).

Christine Boylan pełni funkcję producentki wykonawczej i scenarzystki. Jabbar Raisani jest producentem wykonawczym i reżyserem, obok reżyserów Anu Menon, Amita Gupty i Hiromi Kamaty. Dan Lin i Ryan Halprin są producentami wykonawczymi z Rideback. Dodatkowymi producentami wykonawczymi są Brendan Ferguson i Albert Kim.

Źródło: MovieWeb / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe

Marek Wasiński

Miłośnik filmów, kultury japońskiej, Marvela i wszelkiej maści science-fiction. Autor bloga Z innego świata.

