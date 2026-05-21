Żółwie ninja dla przedszkolaków. Serial Teeny Mutant Ninja Turtles zadebiutuje już w lipcu

Wojownicze Żółwie Ninja od ponad 40. lat goszczą w światowej popkulturze. Powstało już mnóstwo komiksów, filmów i seriali, a fani wciąż nie mają ich dość. Tym razem pojawia się okazja, by marką zainteresować najmłodszych odbiorców, a to za sprawą serialu Teeny Mutant Ninja Turtles.

Kultowi bohaterowie w nowej wersji

Wojownicze Żółwie Ninja powracają, ale w dość zaskakującej odsłonie. Paramount zaprezentował pierwsze spojrzenie na Teeny Mutant Ninja Turtles, nowy serial skierowany do przedszkolaków, który — jak już potwierdzono — zadebiutuje na kanale Nick Jr. na YouTube, już 24 lipca.

Portal Polygon jako pierwszy poinformował, że serial zadebiutuje z czterema 30-minutowymi odcinkami, dostępnymi całkowicie za darmo. Serwis ujawnił również pierwsze zdjęcia z serialu, prezentujące nowe projekty Leonardo, Donatella, Michelangela i Raphaela. Premiera wpisuje się w szerszy trend, z którego Paramount korzystał już wcześniej. We wrześniu ubiegłego roku firma uruchomiła Star Trek: Scouts. Podobne ruchy wykonuje Disney, za sprawą takich tytułów jak Star Wars: Young Jedi Adventures oraz Spidey and His Amazing Friends.

‘Teeny Mutant Ninja Turtles’, a new Nick Jr. digital series, will release on July 24th on the Nick Jr. YouTube channel.



The series will consist of 30 four-minute episodes and follow the turtles’ early years as ninjas-in-training before becoming heroes. pic.twitter.com/6DQLGNBPxi — ToonHive (@ToonHive) May 19, 2026

Co jeszcze wiemy o Teeny Mutant Ninja Turtles?

Ogłoszenie animowanego serialu było częścią większej prezentacji Paramountu, dotyczącej przyszłości marki TMNT. Pojawiła się jego pierwszy, krótki zwiastun, a także zdjęcia przedstawiające bohaterów w akcji. Wśród zapowiedzi znalazły się także nowe produkty książkowe, restauracje oraz umowa zabawkowa z firmą Mattel.

W ramach specjalnej prezentacji firmy, która miała miejsce 19 maja, specjalne oświadczenie wydał Josh Silverman, prezes Paramountu ds. globalnych produktów i doświadczeń.

Wojownicze Żółwie Ninja to marka pełna akcji, humoru i serca, pokazująca relacje, które od pokoleń trafiają do fanów na całym świecie. Kontynuowanie przygód Żółwi poprzez produkty i różnego rodzaju doświadczenia pozwala odbiorcom wyruszyć we własną podróż. Niezależnie od tego, czy chodzi o oglądanie filmu, noszenie kostiumu, zabawę figurkami czy czytanie książki, Wojownicze Żółwie Ninja wywarły wpływ nie tylko na życie ludzi, ale także na kulturę popularną w sposób, jakim może pochwalić się niewiele franczyz. Nasze nowe projekty kontynuują rozwój tej niezwykłej marki i pokazują nowe sposoby, dzięki którym widzowie w każdym wieku na całym świecie mogą utożsamiać się z tymi historiami i bohaterami.

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe