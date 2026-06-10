Miłość, nostalgia i polskie akcenty. Serial Każdy kolejny rok już dostępny

Miliony czytelników pokochały tę historię. Teraz fenomen BookToka doczekał się ekranizacji na Prime Video Nowy serial Amazon Original to obowiązkowa propozycja dla fanów książkowych romansów i ekranizacji takich jak Tego lata stałam się piękna, Byliśmy łgarzami czy Maxton Hall.

Serial Każdy kolejny rok, ekranizacja bestsellerowej powieści Carley Fortune pt. Każde kolejne lato, jest już dostępna na Prime Video. Książka, która podbiła listy bestsellerów i stała się jednym z najgłośniejszych fenomenów BookToka ostatnich lat, doczekała się serialowej adaptacji. Wszystkie osiem odcinków produkcji można oglądać już od dziś wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

O czym jest Każdy kolejny rok?

Serial opowiada historię Percy Fraser i Sama Florka – przyjaciół z dzieciństwa, których połączyła pierwsza miłość. Rozgrywająca się na przestrzeni sześciu lat i jednego tygodnia akcja przenosi widzów do malowniczego Barry’s Bay w kanadyjskim Ontario. To nostalgiczna opowieść o dorastaniu, drugich szansach oraz ludziach i wyborach, które pozostawiają w nas ślad na całe życie.

Polskie akcenty w młodzieżowym serialu

Choć historia osadzona jest w Kanadzie, w ekranowej adaptacji nie zabrakło również polskich akcentów, które uważni widzowie będą mogli dostrzec już od 1. odcinka. Jednymi z najważniejszych bohaterów opowieści są członkowie rodziny Florków o polskich korzeniach – Sam Florek, jego brat Charlie oraz ich mama Sue. To właśnie relacja Percy i Sama Florka stanowi emocjonalne serce całej historii. Po latach rozłąki bohaterowie ponownie spotykają się w Barry’s Bay, zmuszeni skonfrontować się zarówno z przeszłością, jak i uczuciami, które nigdy całkowicie nie wygasły.

Polskie wątki nie kończą się jednak na nazwisku bohaterów. W książkowym pierwowzorze Sue Florek prowadzi kultową polską restaurację – Tawernę, która stanowi ważne miejsce spotkań mieszkańców Barry’s Bay oraz samych bohaterów. To właśnie Tawerna staje się jednym z ważniejszych miejsc w życiu Percy, która spędza tam wiele letnich dni, a później rozpoczyna tam swoją pierwszą wakacyjną pracę.

Także serialowa adaptacja nie pomija kulinarnych akcentów związanych z rodziną Florków. Już w 1. odcinku na ekranie pojawiają się pierogi – jedno z najbardziej rozpoznawalnych dań polskiej kuchni, stanowiące subtelne nawiązanie do korzeni bohaterów i rodzinnej atmosfery, która panuje w ich domu.

Fenomen BookToka z ekranizacją

Serial powstał na podstawie powieści Każde kolejne lato autorstwa Carley Fortune. Książka przez 16 tygodni utrzymywała się na liście bestsellerów „The New York Times”, sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy i stała się jednym z najgłośniejszych fenomenów BookToka ostatnich lat – hashtag związany z tytułem osiągnął ponad 81,4 miliona wyświetleń na TikToku.

Po sukcesie na BookToku historia Percy i Sama trafia na ekran, dołączając do grona hitowych ekranizacji Prime Video. To idealna propozycja na lato dla fanów Byliśmy łgarzami, Maxton Hall, a przede wszystkim Tego lata stałam się piękna – serialu, z którym łączy go wakacyjna sceneria, historia pierwszej miłości i emocje, które pozostają na długo.

W rolach głównych występują Sadie Soverall (Saltburn) jako Percy Fraser oraz Matt Cornett (High School Musical: Serial) jako Sam Florek. W obsadzie znaleźli się również Aurora Perrineau (KAOS, Westworld), Abigail Cowen (Przeznaczenie: Saga Winx), Michael Bradway (Chicago Fire, Naznaczeni), Joseph Chiu (Ulica strachu: Królowa balu, Motorheads) oraz Elisha Cuthbert (Dziewczyna z sąsiedztwa, Happy Endings).

Showrunnerką i producentką wykonawczą serialu jest Amy B. Harris, znana z pracy przy takich produkcjach jak Seks w wielkim mieście, Plotkara czy Pamiętniki Carrie. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się także: autorka książki Carley Fortune, Lindsey Liberatore, Amy Rardin, John Stephens oraz Grace Gilroy.

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe