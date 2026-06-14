Zabawki znów szturmują kina! Premiery tygodnia w kinach i na VOD!

Co w tym tygodniu zobaczymy w kinach na VOD? Przede wszystkim kina podbije nowa odsłona serii Toy Story, a także wychwalana w Cannes – Ojczyzna. Do tego zobaczymy nową adaptację Cobena.

Nowości na Netflix

Za duży na bajki 3 (17.06)

Waldek ma dość – w domu chaos, w sieci drama, a jego gamingowy team się sypie. W emocjach robi coś głupiego – pisze złośliwy komentarz… i nieświadomie uruchamia lawinę hejtu, która uderza w jedną z najbliższych mu osób – Delfinę. Przygnieciony ciężarem własnego błędu, Waldi nie potrafi przyznać się ani Staszkowi, ani rodzinie, że to on zapoczątkował łańcuch nienawiści. Ale kiedy sytuacja zaczyna zagrażać bezpieczeństwu Delfiny, chłopak wie, że musi działać i staje do walki – nie tylko z hejterami, ale i własnym strachem. Czy Waldek znajdzie odwagę, by przyznać się do winy? Czy uda mu się uratować przyjaźń? I czy naprawdę jeden komentarz w sieci może zniszczyć komuś życie?

Minecraft: Film (20.06)

Fabuła filmu opowiada o mieszkańcach barwnego i kruchego świata, któremu zagraża inwazja niszczycielskich mobów. Aby ocalić swój dom, bohaterowie muszą się zjednoczyć i przejść drogę od niedoświadczonych poszukiwaczy przygód do prawdziwych obrońców. Czekają na nich niebezpieczne bitwy, nieoczekiwane odkrycia i próba wytrzymałości przyjaźni. Po stronie mieszkańców staje legendarny budowniczy Steve – postać, która już dawno stała się symbolem nadziei dla fanów świata Minecraft.

Za wszelką cenę (18.06)

Niewinny ojciec odsiadujący dożywocie za morderstwo własnego syna otrzymuje dowody, że jego dziecko być może nadal żyje — i musi wydostać się z więzienia, aby odkryć prawdę.

W nowym zwierciadle: Wakacje (18.06)

Kolejne pokolenie Griswoldów wyrusza na wakacje. Dorosły Rusty Griswold (Helms), pełen nadziei na zacieśnienie rodzinnych relacji, idąc w ślady swojego ojca, organizuje niespodziankę dla swojej żony Debbie (Applegate) i dwóch synów. Jest nią wycieczka do Wallay World – ulubionego parku rozrywki całej Ameryki.

Nowości na Prime Video

Wyspa umarłych (19.06)

Po olbrzymiej katastrofie militarnej świat próbuje uwierzyć, że zagrożenie minęło. Wojsko zatrudnia cywili do pomocy przy zwłokach, dając rodzinom złudzenie spokoju. Gdy Ava wkracza do strefy kwarantanny, by odnaleźć zaginionego męża, odkrywa przerażającą prawdę.

Król rozrywki (15.06)

Oryginalny musical, który ukazuje narodziny amerykańskiego przemysłu rozrywkowego. Inspirowany losami legendarnego P.T. Barnuma film ukazuje historię wizjonera, gotowego na wszystko, by urzeczywistnić ideę olśniewającego widowiska, który stał się sensacją na miarę światową.

Nowości na SkyShowtime

Wicked: Na dobre (20.06)

Finałowy rozdział dwuczęściowej historii rozpoczyna się w chwili, gdy Elphaba i Glinda są ze sobą skłócone i muszą mierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów. Elphaba (Cynthia Erivo), określana teraz jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu i kontynuuje walkę o ujawnienie prawdy o Czarnoksiężniku. W tym samym czasie Glinda (Ariana Grande) staje się olśniewającym symbolem dobra, pławi się w blasku sławy i popularności. Do ich życia z impetem wkracza dziewczyna z Kansas. Jeśli chcą dokonać przemiany samych siebie oraz całej krainy Oz, Elphaba i Glinda muszą się zjednoczyć i zaakceptować swoje wybory oraz słabości.

SpongeBob: Klątwa pirata (16.06)

SpongeBob desperacko próbuje stać się twardzielem i udowodnić swoją odwagę Panu Krabowi. W tym celu wyrusza śladem Latającego Holendra – tajemniczego i awanturniczego ducha pirata – w morską podróż pełną zabawnych przygód. Wyprawa ta prowadzi go w najmroczniejsze głębiny oceanu, czyli tam, gdzie nie dotarła jeszcze żadna gąbka.

SkyMed sezon 4 (15.06)

Życie, śmierć i dramat, który rozgrywa się na wysokości 6 tysięcy metrów. W serialu SkyMed przeplatają się ze sobą burzliwe losy bohaterów i ryzykowne akcje ratunkowe. Śledzimy w nim sukcesy, złamane serca i codzienne zmagania początkujących pielęgniarzy oraz pilotów śmigłowców medycznych w odległych rejonach północnej Kanady. Bohaterowie zostają rzuceni na głęboką wodę i są zdani wyłącznie na siebie. Czwarty sezon to osiem odcinków, w których można zobaczyć niesienie pomocy pośród gęstej dziczy, rwących potoków i na odizolowanych terenach. Czyli wszędzie tam, gdzie dotarcie z pomocą graniczy z cudem. Pojawienie się nowych, niedoświadczonych pilotów i ratowników destabilizuje grupę. Liderzy zaczynają tracić kontrolę, nowicjusze sprawdzają, jak daleko mogą się posunąć, a emocje często biorą górę nad utartymi procedurami.

Rosa Elettrica (18.06)

Niecodzienna współpraca agentki programu ochrony świadków oraz przestępcy staje się punktem wyjścia do pokazania pasjonującego pościgu, który poddaje w wątpliwość tradycyjne postrzeganie dobra i zła. Policjantka otrzymuje zadanie ochrony młodego handlarza narkotyków — szefa gangu, który zgodził się pójść na współpracę z organami ścigania. Gdy odkrywa, że jej przełożeni są w zmowie i chcą dopaść informatora, oboje zostają zmuszeni do wspólnej ucieczki przed tymi, którzy pragną jego śmierci.

Premiery kinowe

Toy Story 5

Rodzice kupują Bonnie tablet Lilypad – gadżet, który mają już wszystkie dzieci. Urządzenie zagarnia całą uwagę dziewczynki. Chcąc udowodnić, że jest lepsze od zabawek, kontaktuje swoją właścicielkę z koleżankami z baletu. Kowbojka Jessie ma wątpliwości, czy ta znajomość przerodzi się w prawdziwą przyjaźń. Wraz z Mustangiem ukrywa się w walizce Bonnie i rusza z nią na nocowankę.

Backrooms. Bez wyjścia

Clark natrafia w podziemiach swojego sklepu na przejście do niepokojącej, na pierwszy rzut oka pustej plątaniny niekończących się korytarzy. Kiedy opowiada o tym swojej terapeutce, kobieta uznaje, że mogą to być omamy zapowiadające pogorszenie jego stanu psychicznego. Sytuacja zmienia się, gdy Clark przestaje przychodzić na wizyty — zaniepokojona terapeutka postanawia odkryć, co się z nim stało. W trakcie poszukiwań trafia do rzeczywistości, gdzie czas traci sens, przestrzeń ulega dziwnym przemianom, a poza granicą widzialności kryje się coś nienaturalnego.

Ojczyzna

„Ojczyzna” opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) – aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.

Robin Hood: Koniec legendy

Robin Hood (Hugh Jackman), który do tej pory wiódł życie bandyty – naznaczone przemocą, krwią i cierpieniem – pogodził się z tym, że każda kolejna bitwa może być jego ostatnią. Jednak los pisze dla niego inny scenariusz. Ciężko ranny trafia pod opiekę tajemniczej kobiety (Jodie Comer) oraz poznaje bezbronną dziewczynkę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Stając w jej obronie, przekonuje się, że walka o niewinne dziecko może być jego najważniejszą walką – walką o odkupienie.