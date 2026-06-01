Sydney Sweeney odpowiada hejterom po finale Euforii. Jedno zdjęcie wywołało burzę

Sydney Sweeney opublikowała serię zdjęć z planu trzeciego sezonu Euforii, a jeden krótki podpis wywołał ogromne poruszenie wśród fanów. Aktorka, która ponownie wcieliła się w Cassie, zamieściła fotografie zza kulis i napisała tylko: To się nazywa… aktorstwo. Wielu widzów uznało to za odpowiedź na krytykę, jaka spadła na jej bohaterkę po finałowym sezonie.



Choć Euforia oficjalnie dobiegła końca, emocje wokół serialu wciąż nie opadają. Szczególnie dużo mówi się o Cassie, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci całej produkcji. Teraz Sydney Sweeney postanowiła podzielić się z fanami zakulisowymi materiałami i przypomnieć, że nie każda decyzja bohaterki odzwierciedla poglądy osoby, która ją gra.

Sydney Sweeney pokazała kulisy finałowego sezonu

Na Instagramie aktorki pojawiła się obszerna galeria zdjęć z planu. Wśród fotografii znalazły się między innymi ujęcia Cassie w sukni ślubnej obok Nate’a, wspólne selfie z Jacobem Elordim, zdjęcia z Alexą Demie oraz zabawne kadry zza kulis produkcji. Największą uwagę przyciągnął jednak krótki podpis. Sweeney podpisała post słowami:

It’s called… acting – To się nazywa aktorstwo.

Choć aktorka nie rozwinęła swojej wypowiedzi, wielu fanów odczytało ją jako odpowiedź na krytykę, która przez cały sezon towarzyszyła postaci Cassie. Bohaterka ponownie znalazła się w centrum internetowych dyskusji, a część widzów otwarcie wyrażała frustrację wobec jej decyzji i zachowania.

To już definitywny koniec Euforii

Zdjęcia pojawiły się zaledwie kilka godzin po emisji finałowego odcinka. Tego samego dnia HBO oficjalnie potwierdziło zakończenie serialu, zamykając historię Rue, Cassie, Nate’a i pozostałych bohaterów. Dla wielu fanów post Sweeney stał się więc symbolicznym pożegnaniem z jedną z najbardziej pamiętnych postaci współczesnych seriali młodzieżowych.

3. sezon Euforii w pigułce

Serial porzucił szkolne realia. Wydarzenia przesunęły się o około pięć lat do przodu, ukazując bohaterów jako dorosłych zmagających się z konsekwencjami swojej młodości.

Scenariusz i reżyseria pozostały w rękach Sama Levinsona, twórcy serii, korzystającego ze wsparcia producenckiego HBO i A24. Za stylizację i oprawę muzyczną odpowiadał Hans Zimmer.

Na ekranie ponownie pojawili się Zendaya (Rue Bennett), Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate), Sydney Sweeney (Cassie), Alexa Demie (Maddy), Maude Apatow (Lexi), Eric Dane (Cal), Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje i Toby Wallace.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe