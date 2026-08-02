Yahya Abdul-Mateen II reaguje na anulowanie Wonder Man. Showrunner również zabiera głos „To nie był chwyt marketingowy”

Zaskakujące skasowanie serialu Wonder Man wciąż wywołuje emocje. Po decyzji Marvel Studios głos zabrali zarówno odtwórca głównej roli Yahya Abdul-Mateen II, jak i showrunner Andrew Guest. Twórca rozwiał też krążące w sieci spekulacje dotyczące powodów anulowania produkcji.

Decyzja Marvel Studios o anulowaniu Wonder Mana była jednym z największych zaskoczeń ostatnich dni. Produkcja wcześniej otrzymała zielone światło na drugi sezon, dlatego informacja o nagłym wycofaniu się z tych planów wywołała falę komentarzy wśród fanów. W mediach społecznościowych szybko zaczęły pojawiać się teorie sugerujące, że cała sytuacja może być elementem kampanii promocyjnej lub efektem napiętego harmonogramu twórców. Do tych doniesień postanowił odnieść się showrunner serialu, Andrew Guest.

Showrunner Wonder Man ucina spekulacje

Andrew Guest opublikował nagranie, w którym wyjaśnił, że anulowanie serialu nie jest żadnym marketingowym trikiem ani zapowiedzią pełnometrażowego filmu. Jak podkreślił, drugi sezon był realnie przygotowywany. Powstał już scenariusz pierwszego odcinka, istniał również zarys całej historii. Według jego relacji podpisano kontrakty, zwolniono terminy w kalendarzach aktorów, a pokój scenarzystów miał rozpocząć pracę jeszcze w tym miesiącu. Zdjęcia planowano rozpocząć na początku przyszłego roku. Guest przyznał, że decyzja zapadła wewnątrz Disneya i Marvel Studios, mimo że jeszcze kilka miesięcy wcześniej kontynuacja miała pełne poparcie. Dodał również, że nie zna dokładnych powodów tej zmiany i nie ma dostępu do danych oglądalności, na podstawie których mogła zostać podjęta.

Yahya Abdul-Mateen II dziękuje fanom

Do sprawy odniósł się także Yahya Abdul-Mateen II, który wcielał się w Simona Williamsa, czyli Wonder Mana. Aktor opublikował zdjęcie w czapce z logo serialu i podziękował wszystkim widzom za wsparcie. Podkreślił, że cieszy go fakt, iż produkcja trafiła do odbiorców, a wiadomości od fanów pokazują, że historia miała dla wielu z nich znaczenie.

Nie zabrakło również humorystycznego akcentu. Abdul-Mateen zakończył swój wpis słowami: Do zobaczenia na Emmy, nawiązując do swojej nominacji w kategorii najlepszego aktora pierwszoplanowego w serialu komediowym.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Yahya II (@yahya)

Miała być kontynuacja

Jeszcze przed anulowaniem produkcji twórcy otwarcie mówili o planach na kolejne odcinki. W styczniu współtwórca serialu Destin Daniel Cretton przyznawał, że zespół już zastanawia się nad dalszym rozwojem historii, choć nie chciał zdradzać szczegółów. Optymistycznie wypowiadał się również Ben Kingsley, który powrócił do roli Trevora Slattery’ego. Aktor nie ukrywał, że liczy na kontynuację i chętnie ponownie pojawiłby się w serialu.

Więcej informacji na Movies Room:

O czym był Wonder Man?

Wonder Man to historia aspirującego aktora Simona Williamsa, który od lat bezskutecznie próbuje przebić się w Hollywood. Przypadkiem spotyka Trevora Slattery’ego, kolegę po fachu, który największe role ma już za sobą, i dowiaduje się, że legendarny reżyser Von Kovak kręci remake superbohaterskiego filmu „Wonder Man”. Szansa udziału w produkcji staje się dla Simona i Trevora momentem przełomowym. Dwaj aktorzy na przeciwległych krańcach drogi życiowej będą zażarcie walczyć o występ w produkcji, która może odmienić ich losy.

Destin Daniel Cretton, współtwórca i reżyser serialu, podkreślał, że Wonder Man to jedna z najbardziej nietypowych produkcji Marvela: „To satyra na przemysł rozrywkowy, ale jednocześnie opowieść o dwóch samotnych postaciach, które uczą się, jak być dla siebie nawzajem”.

Wonder Man został stworzony przez Destina Daniela Crettona (Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, Spider-Man: Całkiem nowy dzień) oraz Andrew Guesta (Community, Hawkeye). W serialu występują Yahya Abdul-Mateen II jako Simon Williams oraz Ben Kingsley, który powraca do roli Trevora Slattery’ego znanej z filmów Iron Man 3, Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni oraz All Hail the King. W obsadzie znaleźli się również Arian Moayed, X Mayo, Zlatko Burić, Olivia Thirlby i Byron Bowers.

Źródło: ew.com i deadline.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe