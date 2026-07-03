Siostry Seasons tom 2 – recenzja komiksu

Rick Remender to nie tylko jeden z najbardziej twórczych autorów współczesnej branży komiksowej, ale i artysta-orkiestra. Nawet wielcy komiksu, jak Jodorowsky czy Moore, mają określoną niszę i ścieżki, którymi podążają. Autor Tokyo Ghost zdaje się mieć bardziej nieprzewidywalny repertuar, a Siostry Seasons tom 2 przekonał mnie, że bezsensem byłaby próba wrzucenia go do jakiejś szufladki. Cyrkowa inwazja na małe miasteczko trwa i tylko pewna małolata stoi jej na przeszkodzie.

Spring Seasons wpadła w niemałą kabałę. Upiorni cyrkowcy wciągnęli ją w swój psychodeliczny świat marzeń i pragnień, ale choć jest najmłodsza w swej rodzinie, to jednocześnie najwaleczniejsza. Do akcji wkracza także Winter, ale jej mroczna, artystyczna natura może okazać się zarówno atutem, jak i zgubą. Remender ponownie serwuje nam psychodeliczną, koktajlowo barwną opowieść, która pod warstwami klaunady kryje ciekawe przesłanie.

Cyrkowcy dysponują lustrami o ciekawych właściwościach. Ten, kto w nie spojrzy, widzi swe najskrytsze pragnienia. Siebie jako swój prywatny ideał. Ofiarą takiego zwierciadełka stała się między innymi Summer Seasons, której gwiazdorska natura idealnie dała się pochłonąć podstępnemu zwierciadełku. Nie trzeba być jednak osobą ze skłonnościami celebryckimi, by wpaść w jego pułapkę. Na celowniku groteskowego lidera trupy cyrkowej znalazła się najchłodniejsza z Sezonek.

Gwiazdą tego tomu jest Winter Seasons – najstarsza z siostrzyczek i najbardziej wyróżniająca się chłodem i mrokiem. Zamiast rudości, na głowie ma gotycką czerń. Stylówką mogłaby podzielić się z gaimanowską śmiercią, a jej obrazy to szalona i barwna upiorność. I choć wydaje się najbardziej racjonalna spośród panien Seasons, to wspólnie z nimi wpada w kłopoty, a finał tego tomu zwiastuje dla niej jeszcze większą rolę. Powoli Remender ujawnia też kulisy losów ich rodziców, których osobowości wyjaśniają cudaczność ich czterech córek.

Zwykle pisze się głównie o rysowniku, ale kolorysta Matheus Lopes zasługuje na osobne wspomnienie. Kolory w drugim tomie Sióstr Seasons to eksplozja barw. Cyrk się rozrasta i to w pączkujący sposób. Wprawdzie nie jest on naznaczony jokerowym sznytem, ale stanowi równie wielkie zagrożenie, a do tego Lopes świetnie rozumie kontrasty. Każda z siostrzyczek ma swoją paletę barw, ale Winter to zdecydowanie największa indywidualistka. I jak pisałem już wyżej, jej estetyka może mocno zdominować kolejny tom.

Siostry Seasons tom 2 to dobre, choć na razie nie to z najlepszych, dzieło Ricka Remendera. Munhausenowska estetyka, szalona i zaskakująca akcja oraz świetnie zbudowane postaci. Historia wciąga niesamowicie, ale przez jej tempo i format wydania poczułem w finale pewien niedosyt, który wydawca może nadrobić jedynie szybszym tempem premier kolejnych tomów. Siostry Seasons to kolejna solidna seria, która zaskakuje nie tylko feerią barw i szalonym tempem akcji.

Tytuł oryginalny: The Seasons Volume 2

Scenariusz: Rick Remender

Rysunki: Paul Azaceta

Tłumaczenie: Tomasz Sidorkiewicz

Wydawca: Nagle Comics 2026

Liczba stron: 120

Ocena: 75/100