Ghibli trafia na Netflixa! Wkrótce na platformie pojawi się aż 21 filmów legendarnego studia!

Już jakiś czas temu pojawiały się plotki o tym, że filmy od japońskiego studia Ghibli mają trafić na platformy streamingowe. Tutaj jednak przewijała się głównie nazwa HBO Max. Niespodziewanie to właśnie Netflix ogłosił pozyskanie praw do globalnej dystrybucji animacji studia, HBO Max przejmie tylko rynek Ameryki Północnej.

Studia nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, to twórcy odpowiedzialni za niepowtarzalne animacje, jak Spirited Away: W krainie Bogów czy Księżniczka Mononoke. Filmy wielu dobrze znane, jednak dostęp do nich obecnie nie jest łatwy. W Polsce trzeba było zadowolić się wydaniami DVD, których dorwanie już dawno jest wręcz niemożliwe. Na szczęście na ratunek przychodzi Netflix, który zapowiada, że na platformie już niedługo zobaczymy aż 21 animacji od studia Ghibli. Netflix potwierdził też, że filmy dostaniemy w trzech partiach:

1 lutego:

Mój sąsiad Totoro

Podniebna poczta Kiki

Laputa – podniebny zamek

Szkarłatny pilot

Opowieści z Ziemiomorza

Powrót do marzeń

Szum morza

1 marca:

Spirited Away: W krainie Bogów

Księżniczka Mononoke

Tajemniczy świat Arrietty

Księżniczka Kaguya

Narzeczona dla kota

Rodzinka Yamadów

Nausicaä z Doliny Wiatru

1 kwietnia:

Ruchomy zamek Hauru

Ponyo

Zrywa się wiatr

Marnie. Przyjaciółka ze snów

Szopy w natarciu

Makowe wzgórze

Szept serca

Dla mnie osobiście to najlepszy ruch dystrybucyjny Netflixa do dawien dawna, zdecydowanie dla takiej biblioteki warto kontynuować subskrypcję i trzeba już planować maraton. To na co Wy się skusicie?

Źródło: Netflix | Ilustracja prowadzenia: Ghibli