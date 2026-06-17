Cyberwiedźma, morderstwo i sztuczna inteligencja. Zwiastun Hot Spot zapowiada nietypowe sci-fi od polskiej reżyserki

W pierwszych materiałach promocyjnych – plakacie i zwiastunie – długo wyczekiwanego filmu jednej z najbardziej oryginalnych autorek polskiego współczesnego kina aż iskrzy od emocji. To oficjalne: Smoczyńska wróciła do gry. Zabawa gatunkiem to mało powiedziane.

Reżyserka bawi się gatunkowymi kliszami, miesza cyberpunk, kryminał i satyrę na świat uzależniony od technologii, a całość doprawia charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru. Już teraz widać, że to będzie kino pełne niespodzianek i mrugnięć oka do widza, które nigdy nie pozwala poczuć się zbyt komfortowo.

Hot Spot to futurystyczny thriller science-fiction, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie porządek społeczny wyznacza świadoma sztuczna inteligencja. Prywatny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa i trafia na grupę rebeliantów zdolnych podważyć władzę cyfrowego systemu. Im głębiej wnika w sprawę, tym bardziej przekonuje się, że w świecie zarządzanym przez algorytmy nic nie jest tym, czym się wydaje.

Międzynarodowa obsada

W międzynarodowej obsadzie „Hot Spot” znaleźli się Andrzej Konopka („LARP. Miłość, trolle i inne questy”, „Córki dancingu”), Noomi Rapace („Dziewczyna z tatuażem”, „Prometeusz”) oraz Reika Kirishima („Drive My Car”, „Norwegian Wood”).

Film jest polsko-grecką koprodukcją. Za produkcję odpowiadają Bogna Szewczyk-Skupień i Klaudia Śmieja-Rostworowska z Madants – studia stojącego za takimi międzynarodowymi tytułami jak „Silent Twins”, „High Life”, „Lamb” oraz „Inni Ludzie” – a także Gregory Jankilevitsch, producent filmów „Testament Ann Lee” i „Better Man: Niesamowity Robbie Williams”.

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Agnieszka Smoczyńska: horror, sci-fi i antykryminał

Reżyserką filmu jest Agnieszka Smoczyńska, jedna z najbardziej oryginalnych autorek współczesnego kina europejskiego, twórczyni nagradzanych „Córek dancingu”, „Fugi” i „The Silent Twins”, która ponownie realizuje scenariusz Roberta Bolesty, autora scenariusza także do „Córek dancingu”. Za zdjęcia odpowiada wieloletni współpracownik reżyserki Jakub Kijowski, za montaż – Beata Liszewska, za sound design – Marcin Lenarczyk. Muzykę skomponowali Marcin Macuk i Zuzanna Wrońska. Efekty specjalne powstały w Polsce pod nadzorem Szymona Kani z Human Arc. Za warstwę wizualną filmu odpowiadają również Anna Anosowicz – scenografia, Katarzyna Lewińska – kostiumy oraz Ioanna Ligyzou – charakteryzacja.

Źródło: bloody-disgusting.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe