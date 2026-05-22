Day Drinker z datą premiery. O czym opowie nowy film Johnny’ego Deppa?

Właśnie poznaliśmy oficjalną datę premiery nowego filmu z Johnnym Deppem w roli głównej, zatytułowanego Day Drinker.

Od niedawna, Johnny Depp wydaje się najgorszy okres mieć już za sobą. Popularny aktor powoli wraca do Hollywood. W chwili obecnej pracuje na planie filmu Ebenezer: A Christmas Carol. Teraz, poznaliśmy jednak nowe informacje na temat innego z jego projektów. Jest nim Day Drinker, który otrzymał oficjalną datę premiery.

Kiedy Day Drinker trafi do kin?

Lionsgate wyznaczyło datę premiery nadprzyrodzonego thrillera z Johnnym Deppem. Film na wielkim ekranie będziemy oglądać od 26 marca 2027 roku. Termin ten był wcześniej zarezerwowany dla pierwszej części filmu Pasja: Wskrzeszenie. Studio poinformowało jednak, że produkcja została przeniesiona na maj tego samego roku.

Film, w którym występują również Madelyn Cline i Penélope Cruz, reżyseruje Marc Webb na podstawie scenariusza Zacha Deana. Producentami są Basil Iwanyk i Erica Lee — odpowiedzialni także za serię John Wick dla Lionsgate. W tej roli wspierają ich także Adam Kolbrenner, Zach Dean i Nathan Kahane.

O czym opowiada film?

Produkcję wykonawczą filmu sprawuje 30West. Thriller powstaje jako produkcja Thunder Road / IN.2 / Nostromo. Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły, w filmie „barmanka pracująca na prywatnym jachcie (Cline) spotyka tajemniczego pasażera (Depp). Wkrótce oboje zostają uwikłani w sprawę związaną z przestępczą figurą (Cruz), odkrywając powiązania, których nikt się nie spodziewał”.

Day Drinker będzie czwartym wspólnym filmem Johnny’ego Deppa i Penélope Cruz po Blow, Piratach z Karaibów: Na nieznanych wodach oraz Morderstwie w Orient Expressie. Będzie to również jeden z pierwszych projektów Deppa, który powrócił do aktorstwa po dłuższej przerwie.

