Maika Monroe zostaje psychopatyczną guwernantką. Victorian Psycho z brutalnym i absurdalnym zwiastunem

Pojawił się pierwszy zwiastun Victorian Psycho – psychologicznego horroru z Maiką Monroe w roli seryjnej morderczyni ukrywającej się pod maską ekscentrycznej guwernantki. Film zapowiada wyjątkowo krwawą, groteskową i stylową mieszankę horroru oraz czarnej komedii osadzoną w wiktoriańskiej Anglii.

Maika Monroe coraz mocniej umacnia swoją pozycję jednej z najciekawszych współczesnych gwiazd horroru. Po Coś za mną chodzi i Kod zła aktorka ponownie wchodzi w mroczne klimaty, tym razem w znacznie bardziej absurdalnej i satyrycznej odsłonie. Victorian Psycho ma połączyć gotycki thriller, brutalny slasher i czarną komedię, a pierwszy trailer sugeruje, że widzowie dostaną wyjątkowo dziwne i bezkompromisowe widowisko.

Maika Monroe jako seryjna morderczyni w wiktoriańskiej Anglii

Oficjalna zapowiedź bardzo mocno akcentuje absurdalny humor i przerysowaną brutalność. Twórcy ewidentnie nie próbują robić klasycznego elevated horroru, lecz celują w bardziej kampową, satyryczną i momentami wręcz szaloną atmosferę. W trailerze pojawiają się krwawe sceny, ekscentryczne dialogi oraz mocno teatralna stylistyka, która świetnie współgra z wiktoriańskim settingiem. Obok Maiki Monroe w filmie pojawią się również Thomasin McKenzie, Jason Isaacs, Ruth Wilson oraz Jacobi Jupe. Za produkcję odpowiadają Dan Kagan oraz Sebastien Raybaud. Victorian Psycho trafi do kin 25 września za sprawą Bleecker Street.

O czym jest Victorian Psycho?

W centrum historii znajduje się Winifred Notty – ekscentryczna guwernantka, która trafia do odizolowanego, gotyckiego dworu. Bardzo szybko zaczynają dziać się tam niepokojące rzeczy, a mieszkańcy zaczynają podejrzewać, że nowa opiekunka skrywa wyjątkowo mroczne sekrety. Nowy zwiastun jasno sugeruje jednak, że Winifred jest znacznie bardziej niebezpieczna, niż ktokolwiek przypuszczał. Film już teraz porównywany jest do American Psycho, tyle że przeniesionego do XIX wieku i przepuszczonego przez estetykę gotyckiego horroru.

Film powstał na podstawie powieści Virginii Feito, która odpowiada również za scenariusz adaptacji. Książka była opisywana jako wyjątkowo mroczna i brutalna satyra dotycząca śmierci, statusu społecznego oraz ludzkiej natury.

Źródło: bloody-disgusting.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe