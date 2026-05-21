Lupita Nyong’o odpowiada na hejt. Tak prezentuje się w filmie Odyseja

Christopher Nolan nie miał wątpliwości, kto powinien zagrać Helenę Trojańską w filmie Odyseja. Reżyser ujawnił, że od samego początku widział w tej roli Lupitę Nyong’o, podkreślając jej wyjątkową charyzmę, siłę i ekranową elegancję. Sama aktorka przyznała natomiast, że możliwość wcielenia się w tak kultową postać była dla niej ogromnym wyróżnieniem.

Odyseja zapowiada się jako jeden z najbardziej ambitnych projektów w karierze Christophera Nolana. Reżyser znany z widowiskowego podejścia do kina i rozbudowanych historii tym razem mierzy się z jednym z najważniejszych tekstów antycznej literatury. Coraz więcej uwagi przyciąga także obsada filmu – szczególnie Lupita Nyong’o, która wcieli się w legendarną Helenę Trojańską i spotkała się z ogromnym hejtem. Teraz wiemy jak będzie wyglądać.

Christopher Nolan od początku chciał Lupitę Nyong’o

Christopher Nolan zdradził, że wybór Lupity Nyong’o był dla niego praktycznie oczywisty od samego początku prac nad filmem. Reżyser podkreślił, że Helena Trojańska wymagała nie tylko odpowiedniej ekranowej prezencji, ale przede wszystkim wewnętrznej siły i emocjonalnej głębi.

Siła i opanowanie były ważne dla postaci Heleny. A Lupita sprawia, że wygląda to bez wysiłku. Jestem pewien, że kryje się za tym ogromna dyscyplina i trening, by emanować takim opanowaniem i czuć emocje buzujące pod powierzchnią postaci, warstwy tej postaci tuż pod spodem. To po prostu niesamowita osoba do pracy, a ja byłem absolutnie zdesperowany, by zagrała tę rolę.

To kolejny raz, gdy reżyser otwarcie podkreśla ogromne znaczenie castingu w swoich produkcjach i budowania bohaterów poprzez silne osobowości aktorskie.

Lupita Nyong’o jako Helena Trojanowska. Spory hejt i pierwszy wgląd

Sama Lupita Nyong’o przyznała, że podczas pracy nad Heleną Trojańską nie chciała skupiać się wyłącznie na legendarnym wizerunku postaci jako symbolu piękna. Aktorka zaznaczyła, że znacznie bardziej interesowało ją odkrycie tego, kim Helena była jako człowiek. Nyong’o dodała również, że praca nad tak ikoniczną historią mogłaby prowadzić do nieskończonych interpretacji i analiz, jednak scenariusz Nolana dał jej bardzo konkretny punkt wyjścia.

Nie możesz odegrać piękna. Chcę wiedzieć, kim jest postać. Co kryje się poza pięknem? Co kryje się poza wyglądem? To właśnie dotyczy pracy nad tak dobrze znanym tekstem, który był badany, interpretowany i przetwarzany. Badania mogą być niekończące się. Dobra rzecz w pracy z pisarzem takim jak Chris to to, że wszystko jest na stronie. Śledztwo zaczyna się od stron, które otrzymujesz. Na tym się oparłam. Czułam się tak głęboko zaszczycona, że powierzono mi tę rolę. W sensie, ona jest ikoniczna. Co więcej mogę powiedzieć?

Dodatkowo aktorka odpowiada na rasistowskie reakcje, z jakimi spotkała się po obsadzeniu jej w roli Heleny Trojańskiej, przypominając ludziom, że Odyseja to mitologiczna opowieść.

Jestem bardzo przychylna intencji Chrisa (Nolana) wobec tego i wobec wersji tej historii, którą opowiada. Nasza obsada odzwierciedla świat. Nie spędzam swojego czasu na myśleniu o obronie. Krytyka będzie istniała niezależnie od tego, czy się z nią zmierzę, czy nie. To coś wyjątkowego, być częścią Odysei, ponieważ jest tak wielka. Obejmuje całe światy. Dlatego obsada jest taka, jaka jest. Zajmujemy epicką narrację naszych czasów.

Dodatkowo redakcja Elle udostępniła pierwszy wgląd na postać Heleny Trojanowskiej.

Epicka obsada superprodukcji Nolana

W Odysei Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd Hollywood i europejskiego kina. W filmie wystąpią: Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (wg plotek: Achilles), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho) i Travis Scott (bard).

O czym jest Odyseja?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

Superprodukcja Christophera Nolana trafi do polskich kin 17 lipca 2026 roku.

Źródło: elle.com i x.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe