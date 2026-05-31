Koniec zdjęć na planie Evil Dead Wrath. Film na wielkim ekranie dopiero w 2028 roku

Właśnie dowiedzieliśmy się, że padł ostatni klaps na planie zdjęciowym filmu Evil Dead Wrath. Przy okazji, poznaliśmy jego oficjalną datę premiery.

Horrory osiągają w ostatnim czasie spektakularne sukcesy w kinach. Nikogo nie dziwią zatem inwestycje w kolejne franczyzy grozy. Jedną z takich marek, która zyskała drugie życie na wielkim ekranie, jest Martwe Zło. Niebawem w kinach zagości Evil Dead Burn, a teraz otrzymaliśmy istotne informacje na temat kolejnej odsłony tego uniwersum.

Kiedy Evil Dead Wrath trafi do kin?

Za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłoszono, że zakończyły się zdjęcia do najnowszej odsłony popularnej serii grozy. Wpis opublikowany na oficjalnym koncie franczyzy na Instagramie potwierdził również datę premiery filmu. Nadchodząca część, Evil Dead Wrath, będzie miała premierę 7 kwietnia 2028 roku.

Choć szczegóły fabuły nie zostały jeszcze ujawnione, w obsadzie znaleźli się m.in. Zach Gilford, Charlotte Hope, Jessica McNamee, Josh Helman, Ella Newton, Elizabeth Cullen oraz Ella Oliphant. Producentem filmu jest twórca franczyzy i reżyser pierwszych trzech części, Sam Raimi, a aktor wcielający się w Asha Williamsa, Bruce Campbell, pełni funkcję producenta wykonawczego.

EVIL DEAD WRATH has wrapped production.



From director Francis Galluppi.



In theaters April 7, 2028. pic.twitter.com/AOpL4TV1x6 — Bloody Disgusting (@BDisgusting) May 30, 2026

Evil Dead Burn – najnowsza odsłona franczyzy

Fabuła skupia się na kobiecie, która po stracie męża szuka schronienia u rodziny swojego partnera. To, co miało być chwilą wytchnienia, szybko przeradza się w piekło. Kolejni członkowie rodziny zostają opętani, a dom zamienia się w zamkniętą pułapkę. Motyw rodziny – obecny w wielu horrorach – tutaj zostaje wykrzywiony do granic możliwości. Bliscy stają się największym zagrożeniem, a emocjonalne więzi tylko potęgują grozę sytuacji. To już nie walka o przetrwanie, ale konfrontacja z czymś znacznie bardziej osobistym.

Film Evil Dead Burn wyreżyserował i współtworzył scenariusz Sébastien Vaniček. Jego producentami są Rob Tapert oraz twórca serii Sam Raimi. W obsadzie znaleźli się Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Erroll Shand, Maude Davey oraz George Pullar. Horror trafi do kin 8 lipca 2026 roku.

Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe