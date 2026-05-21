Matta Damona skusił szalony projekt twórców Wszystko wszędzie naraz

Wygląda na to, że to Matt Damon wcieli się w główną postać w nadchodzącym filmie twórców Wszystko wszędzie naraz. Poznaliśmy również nowe szczegóły tajemniczego projektu.

Nie od dziś wiadomo, że Daniel Kwan i Daniel Scheinert przygotowują obecnie nowy film. Ostatnim tytułem w ich dorobku jest Wszystko wszędzie naraz z 2022 roku, który zdobył aż 7 Oscarów. Ich nowy projekt jest niezwykle tajemniczy i zaskakująco mało o nim wiadomo. Z pewnymi informacjami o filmie przyszedł jednak dziś The Hollywood Reporter.

Matt Damon będzie podróżował w czasie

Amerykański portal poinformował, że Matt Damon negocjuje obecnie główną rolę w nadchodzącym filmie duetu Danielów. Ma wcielić on się w ojca jednego z bohaterów. Wcześniej tą rolę oferowano m.in. Bradowi Pittowi, Keanu Reevesowi czy Ryanowi Goslingowi, ale wszyscy odmówili. Twórcy ponoć rozważali złożenie oferty także Jackowi Blackowi, ale postanowili wpierw zgłosić się do Damona.

Jakiś czas temu Jeff Sneider donosił, że fabuła filmu skupiać ma się wokół grupy pięciu nastolatków. Informacje te potwierdził magazyn The Hollywood Reporter. Ujawnił także, że fabuła filmu ma rzekomo dotyczyć globalnego ocieplenia, podróży w czasie, a także potencjalnego wątku superbohaterskiego. Akcja toczyć ma się na dwóch płaszczyznach czasowych: jednej osadzonej w latach 80. i drugiej we współczesności. Pierwsza z nich skupić ma się właśnie na wspomnianej grupie nastolatków.

Warto pamiętać, że swojego czasu Daniel Kwan zdradził, że ma być to „zabawna komedia akcji z gatunku science fiction” z „wielkim sercem”. Budżet filmu wynosić ma aż 150 mln dolarów. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się już tego lata.

Premiera niezatytułowanego jeszcze projektu została zaplanowana na 19 listopada 2027 roku.

O czym opowiada ostatni film w dorobku twórców?

Wszystko wszędzie naraz skupia się na zmęczonej codziennością właścicielce pralni, Evelyn Wang, która nagle zostaje wciągnięta w szaloną przygodę przez multiwersum, gdzie odkrywa istnienie nieskończonej liczby alternatywnych wersji samej siebie i musi wykorzystać ich umiejętności, aby powstrzymać tajemniczą siłę zagrażającą całej rzeczywistości, jednocześnie próbując naprawić relacje z rodziną i odnaleźć sens w chaosie swojego życia.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Marsjanin