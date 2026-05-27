Cal Kestis powróci! Bohater gier w kolejnych projektach Star Wars

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, bohater serii gier Star Wars Jedi, Cal Kestis, ma w przyszłości pojawić się w kolejnych produkcjach, być może także filmowych lub telewizyjnych.

Przed premierą trzeciej gry wideo z serii Star Wars Jedi, potwierdzono, że istnieją plany dotyczące kolejnych historii z udziałem Cala Kestisa. Popularność gier Star Wars Jedi: Fallen Order oraz Star Wars Jedi: Survivor doprowadziła do nieustających spekulacji i coraz większych oczekiwań fanów. Być może jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek, gdy protagonista pojawi się na dużym lub małym ekranie.

Cal Kestis w filmie/serialu Star Wars?

Od pewnego czasu krążą plotki, że Cameron Monaghan, prawdopodobnie ponownie wcieli się w Cala Kestisa w wersji aktorskiej. Oczywiście, powstaje trzecia gra z serii, w której będzie miał okazję zagrać Jedi po raz trzeci. Jednakże, ponieważ seria rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z Zemsty Sithów a Nową nadzieją, nie byłoby trudno wprowadzić starszego Cala do uniwersum Star Wars.

W nowym raporcie GameRant (za pośrednictwem SFFGazette.com) przytoczono wypowiedzi anonimowego przedstawiciela Disneya. Potwierdzają on, że istnieją pewne plany dotyczące Cala wykraczające poza gry. Jednakże, nie zostały one jeszcze doprecyzowane.

Nigdy nie mów nigdy. Mamy jego miecz świetlny w parku. Powstają kolejne historie z Calem.

Serwis dodał że „to bezpośrednie potwierdzenie zostało przekazane przez przedstawiciela Disneya i wskazuje na silne zaangażowanie firmy w przyszłość tego bohatera.”

Lucasfilm reaffirms they have 'more Cal Kestis stories coming'



Kim jest Cal Kestis?

Bohater popularnej serii gier wideo, to wrażliwy na Moc mężczyzna oraz Rycerz Jedi. Przetrwał Wielką Czystkę Jedi podczas wzrostu potęgi Galaktycznego Imperium. Urodzony pod koniec istnienia Republiki Galaktycznej, szkolił się jako Padawan pod okiem Mistrza Jedi, Jaro Tapala. Gdy wykonano Rozkaz 66, klony zwróciły się przeciwko swoim dowódcom Jedi, a Tapal poświęcił się, by umożliwić młodemu Padawanowi ucieczkę.

Kestis uciekł na planetę Bracca, gdzie przez kilka lat ukrywał się jako technik dla Gildii Złomiarzy. Tłumił wówczas swoje zdolności Mocy, by uniknąć wykrycia. Jego życie zmieniło się, gdy publicznie użył Mocy, by uratować przyjaciela, zwracając uwagę Inkwizytorów Imperium. Został uratowany przez byłą Jedi Cere Jundę i pilota Greeza Dritusa na pokładzie statku Stinger Mantis. Kestis dołączył do misji ochrony holokronu zawierającego listę dzieci wrażliwych na Moc oraz odbudowy Zakonu Jedi. W towarzystwie swojego lojalnego droida BD-1 Kestis rozwijał swoją więź z Mocą i skonstruował nowy miecz świetlny. Stał się kluczową postacią w początkowym ruchu oporu przeciwko Imperium, choć wciąż nie wiemy, jak zakończy się jego historia.

Zakładając, że bohater niezostanie uśmiercony w planowanej trzeciej części serii, drzwi do jego występu w kolejnych produkcjach pozostają otwarte. Niektóre z historii mogą być osadzone pomiędzy wydarzeniami z gier, choć nie można też wykluczyć ich adaptacji.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe